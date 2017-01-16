蜜拉喬娃維琪中文向粉絲問好（2）中央社 (2017-01-16 21:10)
電影「惡靈古堡：最終章」首映暨紅毯典禮，16日在台北信義威秀中庭舉行，主要演員蜜拉喬娃維琪親切用中文向媒體問好。中央社記者鄭傑文攝 106年1月16日
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