威力彩開獎中央社 (2017-01-16 20:53)
（中央社台北2017年1月16日電）第106005期威力彩今晚開獎，第一區中獎號碼為16、20、24、15、23、18，第二區中獎號碼為03號。
實際中獎獎號以台彩公布為準。1060116
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