（中央社記者江明晏台北2017年1月16日電）宏達電（2498）尾牙今天登場，董事長王雪紅表示，2016年HTC雖面臨許多挑戰但也有豐收，手機和虛擬實境(VR)都有好表現，樂觀看待2017年；U系列上市後，將大打大陸及印度市場。



宏達電今、明兩天晚上在國立台灣大學綜合體育館舉辦HTC 2016年終晚會，董事長王雪紅、營運長陳文俊、智能手機暨物聯網事業總經理張嘉臨今天偕同一級主管們一同出席。



董事長暨執行長王雪紅致詞時表示，2016年HTC雖面臨許多挑戰但也有豐收，在手機部分包括HTC 10、及Google Pixel、Pixel XL都有很好的表現外，在虛擬實境VR領域也有突破性發展；王雪紅表示，樂觀看待2017年。



宏達電營運長陳文俊表示，宏達電是全世界第一家把金屬和玻璃完美結合的公司，U系列的3D曲面玻璃是一項偉大的工藝技術，受到許多合作夥伴的肯定，今年U系列宏達電一定會在中國大陸和印度大作。



宏達電兩天分別席開135桌與278桌，共413桌，會中將抽出近3000個獎項，總價值超過新台幣1100萬元，其中，最大獎為25萬元現金獎項。