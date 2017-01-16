今彩539開獎中央社 (2017-01-16 20:42)
（中央社台北2017年1月16日電）第106013期今彩539開獎，中獎號碼04、30、23、05、33。3星彩中獎號碼226，4星彩中獎號碼0934。
實際中獎獎號以台彩公布為準。
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