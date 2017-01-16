宏達電尾牙 王雪紅：2017年樂觀中央社 (2017-01-16 20:56)
（中央社記者江明晏台北16日電）宏達電尾牙今天登場，董事長王雪紅表示，2016年HTC雖面臨許多挑戰但也有豐收，手機和虛擬實境(VR)都有好表現，樂觀看待2017年；U系列上市後，將攻大陸及印度市場。
宏達電今、明兩天晚上在國立台灣大學綜合體育館舉辦HTC 2016年終晚會，董事長王雪紅、營運長陳文俊、智能手機暨物聯網事業總經理張嘉臨今天偕同一級主管一同出席。
王雪紅致詞時表示，2016年HTC雖面臨許多挑戰但也有豐收，在手機部分包括HTC 10、及Google Pixel、Pixel XL都有很好的表現外，在虛擬實境VR領域也有突破性發展；王雪紅表示，樂觀看待2017年。
陳文俊表示，宏達電是全世界第一家把金屬和玻璃完美結合的公司，U系列的3D曲面玻璃是一項偉大的工藝技術，受到許多合作夥伴的肯定，今年U系列宏達電一定會在中國大陸和印度大賣。
宏達電兩天分別席開135桌與278桌，共413桌，將抽出近3000個獎項，總價值超過新台幣1100萬元，其中，最大獎為25萬元現金獎項。1060116
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