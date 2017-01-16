日期:1月16日消息，2017年澳大利亞網球公開賽開始了首個比賽日的爭奪。在男單首輪的焦點大戰中，17號種子、四屆賽會冠軍費德勒展開七個月以來的巡迴賽首演。雖然意外丟掉了一盤，但瑞士球王還是順利以7-5/3-6/6-2/6-2擊敗同是35歲的奧地利老將梅爾澤。另一位瑞士名將瓦林卡克服了決勝盤先被破發的被動局面，最終以4-6/7-5/6-4/4-6/6-4逆轉斯洛伐克好手克里讚，晉級第二輪。

同樣出生於1981年的費德勒和梅爾澤生涯有過四次交鋒，費德勒以三勝一負領先。雖然世界排名已經跌至300名，但通過三輪資格賽考驗的梅爾澤開局表現相當不俗，抓住久疏戰陣的費天王手感欠佳的機會率先完成了破發，以4-2領先。關鍵時刻瑞士球王調整狀態，連追兩局扳平了比分。兩人隨後各自保發，費德勒在盤末把握機會再次連下兩局，就以7-5先拔頭籌。趁勝追擊的費德勒在第二盤開局就破發得手，並很快取得了3-1的領先。然而經驗豐富的梅爾澤沒有打算就此繳械，奧地利老將依靠穩定的發揮向瑞士人施壓，並最終抓住機會連下五局，以6-3扳回一盤。

第二盤的意外崩盤沒有影響費德勒的信心，瑞士球王在第三盤重新掌握了節奏，依靠積極的迎前進攻在第四局實現破發，隨後拿下發球局后就以4-1領先。儘管梅爾澤在第六局化解破發點保發，但費德勒還是把握住第八局的破發機會，以6-2贏得這盤較量。費天王的正拍手感隨著比賽的深入愈發火熱，第四盤在第四局抓住梅爾澤連續一發不進的機會率先破發得手，隨後轟出正手制勝球后，就以4-1拉開比分。此時比賽的勝負已經失去懸念，最終費德勒在盤末用破髮結束比賽，將最後的比分定格在6-2，收穫了自去年溫網以來的首場巡迴賽勝利。

面對世界排名34位的克里讚，瓦林卡在首盤開局階段一度是稍佔上風，不過盤中階段克里讚連續在兩個發球局化解了全部八個破發點后，將比分緊咬成4-4平。錯失大量機會的瑞士人心態明顯出現了變化，克里讚把握機會展開搶攻並率先破發得手。隨後拿下發球勝盤局，斯洛伐克人就以6-4先拔頭籌。次盤經過前六局的膠著后，又是克里讚利用瘋狂的進攻在第七局率先取得破發，以4-3領先。逆境之下瓦林卡開始爆發，依靠標誌性的反手進攻屢屢取得突破，並如願實現了回破。隨後直落四球拿下發球局，前冠軍就以5-4實現反超。壓力之下克里讚失誤增多，瓦林卡順勢再次完成破發，以6-4扳回一盤。

重整旗鼓的克里讚在第三盤以2-0領先開局，但找回專注的瓦林卡隨後連下三局，以3-2反超比分。經過盤中階段的膠著，瑞士名將在6-5領先時抓住克里讚心態起伏的機會實現破發，以7-5再下一盤。局勢不利的克里讚繼續調整狀態，在第四盤第七局連續打出漂亮進攻實現破發，隨後轟出制勝球后就以5-3領先。雙方隨後各自保發，未能抵擋住克里讚攻勢的瓦林卡以4-6交出第四盤勝利。越戰越勇的斯洛伐克人在決勝盤完全壓制了瓦林卡，第七局的破發幫助他以4-3佔得先機。逆境之下的瑞士人開始爆發，連破兩個發球局后反而以6-4完成大逆轉，艱難晉級第二輪。

（Benson）