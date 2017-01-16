日期:1月16日，2016微博之夜星光盛典在國家會議中心隆重舉行。中國女排當選微博年度突破體育團隊，中國乒乓球隊則榮膺微博年度人氣體育團隊大獎，另外乒乓球隊的馬龍、張繼科和劉國梁也各有獎項到手，可謂是體育界在本次盛典中的最大贏家。郎平、孫楊、傅園慧、張國偉和薛長銳也在不同的獎項上有所收穫。

身著一襲帥氣西裝的中國游泳隊隊長孫楊，用「感恩、感謝、感動」三個詞來總結自己的2016年。傅園慧和丁寧搭檔走過紅毯。另外，乒乓球隊的馬龍、劉詩雯，女排姑娘魏秋月、徐雲麗、林莉，以及鄒市明夫婦，孫偉、張國偉和薛長銳等體育界明星也都盛裝出席盛典，與各界明星共聚一堂。

中國國家女子排球隊毫無爭議的當選了微博年度突破體育團隊，魏秋月、徐雲麗、林莉代表中國女排登台接受獎項。今天已經趕赴美國準備進行接受右側髖關節手術的主教練郎平還是通過視頻進行了得獎感言：我知道在微博這個廣大平台上，女排姑娘們很受歡迎，在這裏我要感謝女排姑娘們的，感謝她們的努力，也要特別感謝微博平台和新浪董事長兼CEO曹國偉，這個獎項是對女排的肯定，此外我遙祝大家春節快樂。

微博年度人氣體育團隊的得獎者是中國乒乓球隊，張繼科、馬龍、丁寧和劉詩雯一起上台領獎。微博年度傑出體育人物的獲獎者則是馬龍，孫楊榮獲微博年度全能體育人物大獎，微博年度風雲體育人物則歸屬於傅園慧，微博年度人氣運動員被張國偉和薛長銳分享，微博年度突破體育人物則是鄒市明。獲獎者都親自登台接受頒獎，新浪高級副總裁、新浪體育總經理魏江雷先生上台見證榮譽時刻。

微博年度影響力體育人物則是中國乒乓球隊主教練劉國梁和女排主教練郎平。由於郎平指導無法親臨現場，因此徐雲麗代表和劉國梁一起登台接受頒獎。劉國梁還在台上發表了極具特色的得獎感言。「我希望他們在微博上什麼都發，大家都知道我上微博比較晚，奧運會後才開得微博。不過上了微博后就知道他們誰每天都在哪兒，在幹嘛，我不用查房了，謝謝網友們。」另外在大屏幕上還有一組劉國梁的表情包，雖然主持人幾次「慫恿」劉指導現場還原一個，但「害羞」的劉指導還是巧妙躲過這波尷尬。

微博年度熱點人物的得獎者則是張繼科和Papi醬。張繼科在接受採訪時談到了稍早之前推出的告白聲音作品《心藏》，「其實在我比賽期間，無論在國外，還是在國內，粉絲們都會每天跟著我，像家人一樣，在業餘時間我也想送給他們一些禮物。至於會不會繼續，看大家支持不支持嘍。」撩粉功力可見一斑。

（Amber）