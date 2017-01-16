今天，中甲石家莊永昌俱樂部官方宣布李金羽正式卸任俱樂部常務副總經理一職，並且不再擔任其他職務。同時永昌也在官方微博上為大羽送上了祝福，同樣在今天網上流出了一張李金羽的「蘇寧工卡照」，而根據工卡信息顯示李金羽已經成為蘇寧體育集團競技管理中心的副總經理。不過這一消息的真實性仍有待確認。

今天永昌俱樂部官方感謝了李金羽一年來，在俱樂部管理崗位以及擔任代理主帥期間，為永昌的付出與貢獻，以及他為球迷留下的難忘記憶，並祝他的未來一帆風順。

其實早在上賽季中超末輪賽后的新聞發佈會上，李金羽就已經公開表示了將在賽季結束后離開永昌的決定，而後坊間有傳言稱李金羽或在新賽季重返魯能任職，不過這一消息很快也沒了下文。

截止目前，李金羽加盟蘇寧任職的傳聞還未得到他本人和蘇寧俱樂部的官方證實。

（新體）