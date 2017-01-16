1月16日消息，德甲衛冕冠軍拜仁慕尼黑官方宣布，與荷蘭籍邊鋒羅本續約1年，雙方的新合同將延長至2018年夏天。

羅本現年32歲，他於2009年從西甲皇馬轉會至拜仁，並與法國邊鋒里貝里組成「羅貝里」組合，所向披靡。加盟至今，羅本幫助拜仁贏得了5次德甲冠軍、4次德國杯冠軍、1次世俱杯冠軍、1次歐洲超級杯冠軍和2次德國超級杯冠軍和一座歐冠冠軍。在與多特蒙德的歐冠決賽中，羅本攻入制勝進球，成為拜仁奪冠的首功之臣。

羅本共為拜仁出場152次，攻入82球，在歐冠賽場出場53次，攻入21球。已過而立之年的羅本依然是對手無法忽視的進攻利器，羅本將繼續在安聯球場，為拜仁爭取一座又一座的冠軍獎杯。

羅本表示：我很高興將繼續為拜仁效力，拜仁是世界上最好的俱樂部之一，慕尼黑目前也是我的第二故鄉，我希望繼續發揮頂尖水準，儘可能多為俱樂部贏得冠軍。

(邁克爾)