台灣台北2017年1月16日電 /美通社/ -- 最近獲得「經濟部」數位內容獎的 KizLab 公司日前向台中市自閉症教育協進會捐贈 Kizpad 兒童教育平板，展示進入特殊教育領域的決心。捐贈儀式於本月中旬在 KizLab 位於南港軟體園區的總部進行，由 KizLab 董事長藍信彰博士代表捐贈。

藍博士致詞時指出：「KizLab 是台北數位集團旗下的社會企業，抱著讓下一代成為科技的受益者，以及讓教育變遊戲的目標，研發了兒童教育平板 Kizpad。這個產品讓不識字的幼兒也可以在遊戲中學到語言、數學、科學、社會、美學及其他多方面的知識。KizLab 也希望透過與台中市自閉症教育協進會的合作，更進一步的了解如何透過新科技幫助需要特殊教育的孩童。」

對於台北數位集團投入資源協助需要特殊教育的孩童和家庭，台中市自閉症協會理事長陳馨珍女士表示十分感謝。陳理事長指出，目前需要特殊教育的孩童比例不斷攀升，每個需要特殊教育的家庭都非常辛苦，如何讓這些孩童將來可以自理生活，甚至融入社會，是特殊教育很重要的一環。希望協會可以向 KizLab 提供一些經驗，甚至協助 KizLab 驗證其開發的特教數位內容和APP的有效性，讓台北數位集團的美意可以盡快實現。

在捐贈儀式上，藍董事長代表 KizLab 公司捐贈了15台 Kizpad 兒童教育平板予台中市自閉症教育協進會，協進會也反饋感謝狀與自閉症學員自製的手工香皂以示答謝。雙方都希望這次的捐贈活動可以拋磚引玉，找到更多的特殊教育單位和工作者，一起為特殊教育作出努力。

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