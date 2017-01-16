以國際級最先進技術迎接車聯網時代的全新挑戰

新竹2017年1月16日電 /美通社/ -- 國際第三方檢測認證機構DEKRA德凱集團正持續擴大全球國際化業務範疇，近年更全力拓展東亞地區的實驗室網路與跨產業類別的服務。看準台灣在亞太區的地利優勢以及資通訊和零組件實力，DEKRA德凱集團積極投入開拓台灣市場，自2016年7月在台灣林口設立物聯網(Internet of Things, IoT)檢測驗證的實驗室後，於近日正式啟用位在台灣新竹車聯網實驗室(Internet of Vehicles, IoV)，著重於滿足隨著IoV與電動車（EV）等新技術創新而日益增加的檢測認證需求。

根據資策會產業情報研究所（MIC）預測，車聯網將成為2017年產業關注焦點，同時隨著行動通訊技術的演進，將更進一步體現車聯網技術和應用服務的龐大商機；但這同時也帶來更多網路通訊安全及裝置互通性相關問題的關注。為解決這些問題並提供更專業的檢測服務，DEKRA德凱集團建立一系列新實驗室以擴展其檢測服務的範疇。台灣新竹車聯網實驗室是DEKRA德凱集團於東亞地區在短短的六個月中建立的第六個先進實驗室，將為汽車價值鏈提供一站式整合服務方案，它將對增強DEKRA德凱集團在東亞地區汽車市場的領先地位起到重要作用。

基於在亞太地區的創新中心與穩定成長市場中建立檢測設施的策略，DEKRA德凱集團台灣新竹車聯網實驗室為具有高度變動性的汽車產業建立檢測設施，提供技術導向的一站式解決方案。這些解決方案包括連結性及操作互通性、電磁兼容性（EMC）、無線射頻（RF）、安全測試及認證、化學及材料特性、性能及可靠性測試、能源效率和國際市場準入服務等，致力以最先進設備為台灣客戶提供國際級全方位專業檢測認證服務。

DEKRA德凱集團東亞區總裁曾牧表示：「在雲端聯網的大趨勢中，車聯網是最重要的技術領域之一，並擁有重新塑造汽車業未來的潛力。身為全球最大的汽車汽車檢測及認證服務商，擁有超過90年歷史的技術專業組織，我們必須扮演關鍵角色以解決這類技術演進所衍生的安全與效能問題。」

「我們還在不斷地拓展我們的版圖。」DEKRA 德凱集團產品測試與認證全球事業部主席Bert Zoetbrood表示：「在 2015 年，通過戰略併購我們新增了 10 個產品測試實驗室，在2016及2017年我們將繼續增設多個實驗室。物聯網潮流驅使世界的聯繫更加緊密。通過在充滿活力的市場發展環境中持續延伸我們的解決方案，我們正幫助客戶不斷地滿足對於安全產品的需求。」

關於DEKRA德凱

DEKRA 致力於安全逾90年。1925年在德國柏林成立機動車監督協會，現如今已是世界知名的第三方專業檢測認證機構。2016年，DEKRA 營業總額達到29億歐元。業務遍佈世界5大洲50多個國家，逾38,000名員工致力於為路途中、工作中以及家居中的安全提供獨立的專家服務。這些服務包含：車輛檢驗、專家評估、二手車管理、法規認證測試與型式認證、理賠服務、工業及建築檢驗、材料測試與檢驗、產品檢測與認證、業務保障與體系認證、安全諮詢服務、資格培訓、臨時雇傭。2025 年DEKRA將迎來100周年誕辰，其宏願是「DEKRA 將成為安全世界裡的全球合作夥伴！」

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