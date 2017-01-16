沙烏地阿拉伯低成本航空公司(LCC)flynas今天(16日)正式與歐洲最大客機製造公司空中巴士(Airbus)簽署一筆86億美元的訂購客機合約，將購買80架空巴A320 neo單走道客機。

flynas航空總裁艾吉耶德(Ayed al-Jeaid)今天在沙國首都利雅德(Riyadh)的簽約典禮上說，這項合約除了購買80架中短程空巴A320 neo客機之外，還有增購40架同機型客機的優先選擇權。

艾吉耶德表示，這次購買80架空巴A320 neo客機，可望擴大flynas航空在沙國國內航空市場的版圖。

flynas航空表示，空巴將從明年起開始陸續交機，至少會到2026年為止。

成立已有10年的flynas航空，目前的航線包括國內與國際航線。

另外，flynas的大股東─王國控股公司(Kingdom Holding Co.)先前在12日已透露flynas航空與空巴簽約採購新機的消息。不過，該公司在12日的聲明中，並未說明flynas航空向空巴購買的客機機型與數量。

王國控股公司持有flynas航空34%股份。