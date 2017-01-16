1月17日，中國國家主席習近平將參加每年一度的達沃斯世界經濟論壇，並將在開幕式上講話。中國自1979年開始參加該論壇的各種活動，並在本國組織了「夏季達沃斯」。但是中國的國家元首，還是第一次出席「冬季達沃斯」會議。

為此，今年不得不修改了傳統的外交計劃。通常，中國國家主席年初時將出訪非洲或者像去年那樣，出訪中東地區。據說，這種外交創新的原因之一，是中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表馬朝旭提出的建議：

習近平主席赴達沃斯出席世界經濟論壇年會備受世界矚目，必將在促進世界經濟增長和全球治理體系變革的歷史進程中留下深刻的中國印記。馬朝旭日前在接受新華社專訪時這樣指出。

他表示，當前，國際金融危機深層次影響依然存在，世界經濟復甦乏力。全球貿易和投資持續疲軟，金融市場波動不斷。恐怖主義、難民問題、氣候變化等全球性挑戰層出不窮。人們都在問，當今世界怎麼了？人類應該怎麼辦？但苦於找不到答案。

馬朝旭說，在這樣的背景下，習近平主席出席世界經濟論壇年會並發表重要演講，備受世界矚目。這將是中國最高領導人首次出席達沃斯年會。人們期待習近平主席全面闡述對世界經濟形勢及中國經濟的看法，提出應對世界亂象、特別是解決制約世界經濟增長根源性問題的中國智慧和中國方案。

無論在達沃斯還是在歐洲，大家都「熱盼」習主席的到來。俄羅斯科學院歐洲研究所法國研究中心主任尤里-魯賓斯基在接受俄新社採訪時指出。歐洲非常關切自己在正在變化中的全球政治和經濟中的位置，也想了解中國在歐洲-中國-美國框架下的地位。

達沃斯之前，習近平主席曾富有成效地出訪英國、一系列西歐和中東歐國家。歐盟分析家認為，習近平本人在努力提醒，他提出的絲綢之路陸路和海上項目的終點是歐洲。在美國新選總統針對歐洲和中國政策不明情況下，這一點非常重要。尤其再考慮到中方在世界經濟中的權重。特朗普並不隱瞞，不僅跨太平洋夥伴關係是昨日黃花，而且跨大西洋貿易和投資夥伴協議也無關緊要。歐洲人對該項目也看不到前景。他們不知道，美國新政府將邁出怎樣的步伐。事實在於，特朗普要求的要比給予的多。

習主席出訪達沃斯說明，中國在歐洲人眼中將是重要的夥伴，尤其在美國新總統對其關係不明且英國要退出歐盟的背景下。這些問題一直困擾著歐洲人，所以，中國所表達出的態勢是非常重要且有意思的。這一點歐洲是歡迎的。顯然，在歐洲人眼中，中國的角色將越來越濃。

達沃斯是習近平歐洲之行的一部分。他將出訪瑞士。北京語言大學國際關係學院院長賈烈英就國家元首訪問可懷有的期待給出了自己的看法。

她說：「國家主席習近平此次訪問瑞士，應該說是2017年外交的開篇之作。首先，從多邊外交的角度來看，日內瓦是眾多國際組織總部的所在地，而中國一直在大力支持全球治理，倡導人類命運共同體，推動全球化的進一步發展，引領貿易自由化。習主席除了對瑞士進行國事訪問外，還將到訪聯合國日內瓦總部、世界衛生組織和國際奧委會。這些都標誌著中國將大力開展多邊外交，支持以聯合國為代表的國際組織在全球治理中發揮建設性作用。從雙邊外交的角度來看，此次訪問彰顯了中國對瑞士的重視。眾所周知，瑞士是最早承認中華人民共和國並與新中國建交的歐洲國家之一，這對於中國而言具有非凡的政治意義。

另外，2013年中國和瑞士簽訂了自由貿易協定。這是中國首次與歐洲大陸國家和全球經濟20強國家簽署雙邊自由貿易協定，該協定的簽署對中國日後與其他國家開展自由貿易起到了良好的示範作用。目前為止，瑞士是中國在歐洲的第七大貿易夥伴，兩國間的金融合作也開展得非常順利。瑞郎已成為繼美元、澳元、紐西蘭元、英鎊、日元及歐元后第七個可直接與人民幣交易的國外貨幣種類。而且，現在一提起瑞士，人們馬上就會想到該國的鍾錶、軍刀、大學和旅遊勝地等等。瑞士國土面積雖然不大，但該國的經濟、科技和文教都是相當發達的。所以，無論給予習近平主席此次訪問瑞的士雙邊意義多麼高的評價都不為過。」

本次出訪瑞士屬國事訪問。這本身說明兩國關係的高水平。有意思的是，通常國事訪問都在正式訪問之後宣布。中國國家領導人在本世紀還未曾訪問過瑞士。此次習主席的訪問屬首次。

觀察家們還注意到，2016年4月習近平在接見瑞士聯邦主席約翰-施奈德-阿曼時指出，瑞士領導人是「中國人民的老朋友」。他提醒道，在之前訪華過程中，雙方就亞投行項目達成了共識。目前，該組織已有50多個成員國。兩國領袖在聯合新聞發佈會上宣布建立創新型的戰略夥伴關係。也許，這種創新型的夥伴關係是為中國國家元首創新式的出訪瑞士而設的。