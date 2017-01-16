1今日頭條？？

孫宏斌：利用樂視關係去拿地開發特色小鎮，成本會很低

據澎湃新聞網報導，1月16日，融創中國董事會主席孫宏斌在參加中金公司投資人會議上表示，融創自身房地產業務將與樂視相結合，開發特色小鎮項目。

孫宏斌稱，「北京市政府在亦庄也要給老賈5000畝地做汽車。下一步我們會在拿地上利用這種夥伴關係一起去拿。讓樂視持有這些小鎮，共同拿的這些地的成本就會很低。」

賈躍亭將這種合作稱為「互聯網生態地產」。但朋友圈裡的很多人卻在擔心：特色小鎮不會不被房地產商們玩壞了。

其實，市場一直都很羡慕「樂視的關係」。每次樂視缺錢的時候，賈躍亭都有中國好同學、中國好鄉親來救火，大把大把送上銀子。最近這一次是他的山西老鄉孫宏斌。

1月13日，自身資金壓力不小的融創中國宣布拿150.41億投樂視，融創中國因此成為樂視體系中上市板塊樂視網的第二大股東。

據報導，對於賈躍亭提出的價格，融創方面沒有進行過多的討價還價就答應了。

「我最佩服老賈（賈躍亭）的就是用這麼點錢，幹了這麼大的事兒。」在融創與樂視的戰略合作發佈會上，融創中國董事長孫宏斌表示。

江南1535茶館創始人「江南憤青」在朋友圈發帖說：「我個人很喜歡孫宏斌，賈躍亭不評論，不過看到那麼多人不喜歡他，我倒是覺得會支持下賈，總比那些啥事也干不出來，一分錢也騙不到。還每天嘰嘰歪歪的人要實在的多。有本事你寫個ppt也騙機構幾百個億試試？」

誰騙誰不知道，今天的故事是這樣演的：融創中國在港股跌8.09%，樂視網在A股高開低走，收盤報跌1.12%。

還是來聽聽賈躍亭向投資人表白的歌聲吧！

2私募動態

基金業協會宣布平安信託失聯，平安信託回應歸銀監會管

？中國基金業協會公佈了的失聯私募機構名單上，包括光大金控(陝西)資產管理有限公司、平安信託有限責任公司等在內的106家登記的私募。

隨後，平安信託在接受媒體採訪時回應稱：

1、公司於2015年9月向基金業協會申請了私募基金管理人資格，但未使用該資格備案和發行私募基金產品，公司已於2016年8月接到基金業協會正式通知，確定該私募基金管理人資格已註銷。

2、平安信託為銀監會監管的持牌金融機構，其發行的陽光私募產品為證券類信託產品，與私募基金產品屬不同監管體系。

3、平安信託的證券類信託產品均已在銀監會備案，都是正常發行和運行，不受在基金業協會備案的基金管理人資格註銷的影響。

3投資觀點

澤延投資：A股重構進程將加速私募機構

澤延投資認為，近期市場的重要變化體現在六個方面：

第一，新股連續高速發行。

第二，第二，新股漲停板數量大幅減少。

第三，次新股全面走弱。

第四，高估值題材股全面下跌。

第五，再融資及併購重組收緊。

第六，打新收益率持續下降？。

股災后，A股市場的生態已經在進行深刻的重構。但在上述六點因素的影響下，這種重構的進程將被加速。

4投資圈關注

劉士余聽取有關IPO等問題市場意見

據財新網報導，有消息人士透露，劉士餘1月14日召集部分在京機構召開座談會，聽取市場人士對IPO、再融資、殼資源和新三板等問題的意見和建議；有關參會人士透露，現場氣氛蠻輕鬆的，劉主席主要以聽為主。

中基協：12月底公募基金管理資產合計9.16萬億

中國基金業協會16日公佈，截至2016年12月底，我國境內共有基金管理公司108家，其中中外合資公司44家，內資公司64家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資管子公司共12家，保險資管公司1家。以上機構管理的公募基金資產合計9.16萬億元。

中國鐵礦石期貨價格飆升至兩年高位

在近期中國政府採取一系列措施化解產能及降低過剩供應之後，大宗商品價格普遍上漲，中國鐵礦石期貨價格周一飆升至兩年多來最高水平。

央行主管媒體： 房貸獨大的局面正在改變

中國金融時報刊文稱，去年12月企業中長期貸款的超預期大幅回升，12月份住戶部門中長期貸款占當月新增人民幣貸款的比例為4成，「房貸獨大」的局面正在改變。

人保資產拿下公募基金牌照據中國證券網報導，1月16日，中國人保資產管理有限公司報送的公募基金業務資格請示日前獲得證監會批複。這意味著，人保資產正式獲批公募基金牌照。

韓國檢方申請逮捕三星電子副會長李在鎔

據韓聯社消息,特別檢察官辦公室指控三星副會長李在鎔支付總計430億韓元(3642萬美元)給醜聞核心人物崔順實。

據悉，指控還包括，李在鎔去年12月在國會舉行的「朴槿惠政府親信弄權干政案國政調查特別委員會」聽證會上作虛假陳述，稱三星從未以捐贈或資助為代價享受優惠，否認向涉腐財團捐贈是為了保障其繼承三星集團和獲取經營權。

受此消息影響，三星電子股價跌逾1%。

特朗普大力支持英國脫歐

今日（1月16日），英國大報《泰晤士報》《衛報》以及《每日電訊報》均把頭條對準了昨日特朗普與前英國保守黨鞭戈夫的對話。

《衛報》報導，特朗普讚揚英國脫歐是一個"明智"之舉，並且充分理解為什麼英國人民選擇離開歐盟。

"提到歐盟，就是德國。基本上，整個歐盟都為德國服務的。這也是為什我覺得英國脫離歐盟很明智，"特朗普說到。

特朗普對《泰晤士報》說，他預計其他歐盟國家也會效仿英國脫離歐洲的。移民危機已經嚴重打擊了歐盟 。

《每日電訊報》強調了特朗普想要和英國"迅速而又漂亮的"簽訂一個新的貿易協定。

特朗普希望在他入住白宮以後英國首相特里莎·梅"馬上"來訪問美國。

特朗普親切的談到了英國女王，並說他非常期待拜訪女王。

英國《金融時報》說，華盛頓準備好了特朗普就職典禮的舞台。 莫斯科也在著手準備普京和特朗普在未來幾個月內的會晤。

大疆回應「無人機闖入杭州機場」事件：強烈譴責，配合調查

1月16日就昨天個別飛手採用危險手段拍攝客機一事發表聲明，譴責這一行為並配合有關部門調查。此外，還表示將推出ADS-B廣播系統幫助監控無人機。

5私募經典回顧

一封投資大師寫給市場的情書

在市場等待著比爾·格羅斯在這個意義非凡的2017年的開年說點什麼的時候，債王以一首詩開始了他在2017年的第一篇展望。

來自非洲的迴響

如果我唱一首關於非洲的歌

？長頸鹿的斑紋，鬣狗的笑聲

？炙熱的太陽升破天際？

詭異的寧靜掩飾獅子的晚餐？

非洲會唱頌關於我的歌嗎？

？我記得在非洲的時光

？新娘依偎在我的肩膀，追逐獵豹的影子？

眼睛與Nikon快門分離？

侵略黝黑祖先的孤寂？

非洲會記得有我的日子嗎？

？如果我知道非洲的故事？

在瞬間捕捉一個消失的大陸？

稍縱即逝—比地球的生命還短暫

？至少在死亡之前？

非洲會知道我的故事嗎？

？格羅斯

？-向伊薩克狄尼森(Isak Dinesen)致敬

這首三節短詩是格羅斯向《走出非洲》作者伊薩克·迪內森的致敬，更是對於同名電影結尾處女主人公凱倫（作家本人）的一段獨白的和詩，格羅斯沒有拘泥於原詩句的結構，而是沿用了主人公與非洲對話的形式，層層遞進，表達自己對「非洲」的一往情深。

市場人士說，格羅斯其實是用「非洲」來指代同樣叢林法則盛行的「市場」，而且，即使同樣身處食物鏈頂端的動物也還有高尚和低俗之分。格羅斯的「非洲」已經升華為如葉芝的「螺旋」，高爾基的「海燕」和艾略特的「荒原」般的文學意象。

6歷史上的今天

1981年：中國政府決定發行國庫券