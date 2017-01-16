創業板一度暴跌6%，跌破熔斷時期最低點！

差點崩盤了！！！

1月16日，創業板午後不斷跳水，一度暴跌6%，跌破熔斷時期最低點，為連續第八天下跌，且兩百余股跌停，隨後尾盤小幅回升。

暴跌期間，都是這種跳樓走勢，太恐怖了！！！股災4.0！！！

滬指一度跌2%，深成指一度跌5.1%，隨後銀行等權重個股逐步拉升，兩市跌幅逐漸縮窄。

截至收盤，上證指數微跌9.33點，跌幅僅0.30%。感覺還行吧？

實際上，中國股市不只是今天跌幅較大，開年後的兩周市場表現都比較弱，上周創業板已連跌7日破1900點。目前滬指已經連跌五天，邁向2015年8月以來最長連跌紀錄。

對於尾盤迴暖，財經大V@股社區評論：

最後半小時疑似國家隊救場，狂拉滬深300指數，該指數最後臨近收盤微跌0.01%，上證也只跌了0.3%，至少面上可以向全國人民交代了，但每個人的賬戶誰買誰知道。先打斷腿，再給擦點紅藥水，不知道該不該說謝謝。

果然只有上證50才是親兒子

正所謂：千股跌停辭舊歲，萬民爆倉迎新春

求橫批——

同樣跳水的，還有中國國債期貨

10年期國債期貨跌幅一度擴大至0.66%，5年期國債期貨現跌0.41%。雖然央行在公開市場凈投放1650億元，但資金面依然全面趨緊，銀行間質押式回購利率上漲。

同樣逆轉的，還有百億利好也拯救不了的樂視

創業板深V反彈實現翻盤，樂視網也同樣翻了，可惜方向不對……

樂視網今日（1月16日）開盤即漲3%，早盤一度沖高至漲8%，但午後直線跳水，由漲轉跌。截止14:32，跌幅已擴大至4.33%。

此前，樂視網公告稱獲得多家戰略投資者168億元的投資。

13日晚間樂視網公告稱，公司及其控股股東、實際控制人賈躍亭擬引入包括融創中國,在內的多家戰略投資者，投資總額共168億元。這意味著自2016年11月2日開始發酵並爆發的樂視資金鏈危機終於告一段落。

據財經網援引業內人士指出，孫宏斌接手的樂視網、樂視影業、樂視致新屬於核心優質業務，而最缺錢的手機和汽車業務融創並未沾手。樂視為此付出不少的代價，樂視影業和樂視致新估值大幅縮水，孫宏斌未來也可能在內部對賈躍亭形成制衡。

去年2016年12月6日樂視網開始停牌。12月6日創業板指數收於2122.26點，而到上周五創業板指數收於1899.96點。在樂視停牌期間，創業板區間跌幅達到10%。

IPO很快要停？

消息人士：證監會主席召集機構座談，聽取有關IPO等問題市場意見

據鳳凰網消息，兩位消息人士周一透露，中國證監會主席劉士余上周六(1月14日)召集部分在京機構召開座談會，聽取市場人士對IPO(首次公開發行)、再融資、殼資源和新三板等問題的意見和建議；有關參會人士透露，現場氣氛蠻輕鬆的，劉主席主要以聽為主。

所以，很快IPO又要停了？

國金證券：市場大跌因IPO相關報導，新股發行節奏暫不會變

今天市場出現調整，因素之一因為新股IPO相關報導。今天上午通過某渠道諮詢了相關一線人員。

一線答覆：近期也看到到了市場關於這一塊的討論，正面的、負面的都有。對業務上，其實這是個技術問題，一般來講，新股發行財報審計有效期六個月，如發行可延長一個月，一般是12月31日、3月31日、6月30日、9月30日四個時間點申報，2016年9月30日審計報告在2017年年4月30日前都是有效，不過一般企業都會補2016年年報，因為發行價和前一個年度扣非凈利潤有關。

但企業一般補年報的話，都會早出年報，早申報。所以新股發行不會停。

截至1月12日，已過會的44家，剔除給批文的10家，還剩34家左右，但可能會因為春節因素單批的數量略少一些；當然，除非有窗口來指導新股發行節奏，目前還沒有相關信息。

深度：「春季躁動」為何未如預期出現？

去年年末，不少券商都提到「等春天」，然而年初並沒有出現之前預期的春季躁動，創業板反而出現了暴跌。其原因何在？

海通策略荀玉根稱，年初市場沒有出現普遍預期的躁動，源於兩大壓制：一是IPO加速發行使得短期資金供求惡化，二是擔憂國內外經濟形勢不穩定，尤其是特朗普將就職。

過去一年間，兩市IPO共計227宗，融資規模達1504億元。有媒體稱IPO加速加劇市場跌幅。券商中國稍早分析稱，創業板本輪連跌的情形，與2012年3月創業板九連跌十分相似，當時突破300家的創業板公司數量，令創業板股票不再稀缺，市場對小盤股的喜好也有減弱，故創業板跌跌不休。

不過上周日，新華社發文稱「IPO常態化可以「給力」實體經濟」，證券時報社評也稱，「IPO拖垮市場」一說不成立。

新華社援引分析觀點稱，IPO節奏的加快在很大程度上恢復了股市的融資功能。目前IPO企業的規模相對較小，融資額度也不大，只要符合IPO的要求，這些企業都應該平等地享有在股票市場融資的權利。

不過，也有分析提出，不是春季躁動沒來，而是搶春節紅包搶的太早了。

國金證券李立峰稱，「躁動會有，但不在當下」，勿需過早的「搶跑」。其稱，春節長假臨近，市場對資金緊張的擔憂依然存在，類滯脹的環境短期難以被證偽，同時A股板塊上漲持續性差，導致多方無意在節前發動上攻。

文章來源：21財聞匯（ID:jiayou21cbh），綜合自：鳳凰網、新浪微博、華爾街見聞、國金證券等