炒股，看雪球就夠了

每晚20:17，雪球君給您離真相更近的剖析

今天的大盤是真「好萊塢」了。

上證這指數，看起來可以改成「上罩指數」了，任爾風吹雨打，我自巋然不動，大跌，不可以，我上了罩的呢！

下午看著手裡的某重倉股從3%三分鐘跌到7.8%，我也是內心慌張的。

次新板塊一根綠線跌了7%以上也確實可以稱之為暴跌了。

大盤最後拉回來了，形態上看起來還是不錯的機會，至於機會在哪裡，看第一篇文章就好，不多贅述了。

我就想問，今天以後，你認為上證怎麼走？如果繼續跌，會跌到哪裡呢？如果漲，又是為什麼呢？