最近好多身邊的小夥伴向菜雞吐槽，說zf對打車軟體的新政落地后（限滬籍滬牌），趕腳在魔都叫個車都不容易啦。。。

也是心累啊！

菜雞就勸他們趕緊買車吧，他們就罵菜雞「飽漢不知餓漢飢」。。。

這可冤枉菜雞了，現在汽車金融產品這麼豐富，完全可以空手套白狼，只用幾千塊錢就能搞輛車

咋整？

就是找家便宜利息低的車貸！

可能很多人會說，買車純屬消費，落地就貶值，貸款還要繼續還利息，更虧。

NONONO，如果能用更低的成本消費同樣的東西，省出來的錢就能拿去做投資賺錢了呀！

菜雞之前就有位同事，是玩車貸的高手，用車貸省下來的錢，買了點理財，結果賺了11000元。

對此，菜雞也只能說「是在下輸了」，實在是城會玩啊~

咱來具體看看車貸到底是怎麼玩的：

和房貸相比，車貸是更個性化的金融產品。廠商、品牌、車型、車款、配置、生產時間，購車地點、購車時間…… 的不同，會產生多種組合。

一定要看清楚各種車貸的成本，仔細挑選。

車貸的成本主要是兩個：利息、手續費。新手容易掉的第一個坑就是零利率。

千萬不要一聽到零利率，就覺得是白送的，還要問清楚手續費費率是多少。因為，你在手續費上被人家賺的錢，可能比省掉的利息還多。

比如貸款10萬元、還款12期，利率和手續費率都是4%，最後實際要付的利息2179.88元，手續費卻是4000元。

這是因為，利息會因為你每個月還掉部分本金而減少，手續費不會。如果大致換算一下，買車時4%的手續費=銀行7.4%的貸款利率。

那麼怎樣才算便宜呢？當然是：免息、免手續費。

常用的車貸有4種：銀行傳統汽車貸款、銀行信用卡貸款、汽車金融公司貸款和無抵押信用貸款。如果芝麻分高到800以上，且不嫌麻煩的話，還可以考慮用馬雲的車秒貸。

菜雞陪一好基友周末去看了一款車，廠商指導價17.78萬元，4S店的底價是14.78萬元。

為了讓大家看清楚賺錢的門道，我們就以這款車為例，計算購車成本。同時，以可靠網貸平台平均10%的年化收益為基準，計算一下手裡餘下來的資金有多少年收益。

不算不知道，一算嚇一跳啊，車秒貸最終勝出，和虧錢的無抵押信用貸款相比，能多賺1萬多大洋呢，可以吃好久的雞腿啦。

所以，選擇車貸第一個記住的要點是：找有「雙免」優惠的貸款。

從表中可以看出，這樣的渠道還不少。提供「雙免」的渠道之中，再選擇貸款金額比較高的。

車秒貸是按照廠商指導價申請，額度最高8成，所以，菜雞這基友就用在4S店談到的最低價14.78萬元買車，卻能享受廠商指導價17.78萬元的80%貸款，首付只要5000多，就有更多的資金拿來做理財、賺更多錢。

不過，菜雞也要提醒大家，車秒貸雖然可以「雙免」，但某些4S店還是會收取另外隱的「手續費」（比如，強制購買GPS啥的）。

而且，由於車秒貸上線時間還不到兩年，不論是阿里自己的客服還是與之對接的4S店、金融公司等，都不熟悉處理流程，相當於遇到任何問題，都得靠咱自己去摸索解決，菜雞趕腳整個流程還是略麻煩的。

怕麻煩的小夥伴們，可以退而求其次，選擇其他的「雙免」優惠貸款，實在不行，銀行的傳統車貸也OK。

但是，無抵押信用貸款年利率18%，別用，全款買車也比它強。

總結一個原則：無論房貸還是車貸，錢留在手裡越多越好，貸款的期限越長越好，利息越低越好。

比如剛才說那位「城會玩」的同事，他買了一輛26萬的車，先付13萬首付，剩下13萬在一年後付清，且免息免手續費。再用這13萬投了一個年化收益率10%的理財產品，收益1.3萬，扣掉付給4S店的2000元費用，凈賺1.1萬元。

好啦，菜雞今天先分享這麼多，歡迎更多「城會玩」的小夥伴留言分享下自己的經歷~

另外，有啥疑問的親們，老規矩咱評論區聊哦！