炒股，看雪球就夠了

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近期，資本市場人氣越來越弱，主要是代表人氣的中小票一直在陰跌。急跌反倒是出機會，陰跌讓人難受，折損人氣。今天的盤中大跌，還真是有點意思。大跌后，機會真的來了，划重點給你！

這圖，像極了今天的「上罩指數」

回顧過去幾年甚至是A股歷史，在12月份前後行情都特別難以捉摸，畢竟這個時間節點就是短期資金缺乏之時。我想這是可以當作經驗主義，每年到這個時間窗口期不凡多做個防範，適當控制倉位。事實上，從次新股近期股價的腰斬中可以看到，市場已經進入了交易萎靡階段。

當前，次新股的下跌開始引起了人們的關注，究竟會不會破發？破發的是不是上海銀行？我想說的是真的是出現破發，是市場萎靡交易的現象，但更多的是機會真的來了。

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A股當前估值怎樣？

談A股，那就從A股的估值先談起吧。通過數據對比，我們可以知道A股處於什麼樣的估值水平。從下圖的數據中，我們可以看到當前其實就是一個相對歷史平均的估值水平。

截止2017年1月13日，上證指數估值為15.9倍，而2015年6月12日股災最高點為23倍。另一個代表人氣板塊的創業板估值為58.8倍，相對比2015年的最高點151點，在殺跌以及業績增長的同時，估值明顯已經降了一半有餘。同時，我們可以對比歷史最低點，發生於2012年11月30日，創業板迎來歷史最低的市盈率28.9倍。當然，這是極限值，我們無法預測未來是否能實現，只能跟隨市場。

在多數時候，即使行情不好，你都還是有預留一定倉位跟蹤市場的。

我自始自終認為：徹底的離開市場，你對股市的敏感性跟盤感會變差，一個真正的老手，可以在熊市存活，目標就是下一輪牛市

可以說，在如此循環的市場中，一輪牛市的結束，既是終點，又是期待新一輪行情的起點。投資是場馬拉松，對於一個長線的投資者。怕的不是帳面的浮虧，更多的是沒有足夠的資金在漫長的熊市中抄底。

在股市交易中，誰也無法保證我們的帳面一建倉就盈利，但我們需要在大部分的時間里保證帳戶盈利，並且保證你最後賣出的時候，你的交易是成功盈利的，這就足夠了。

關於過程，更多的是一種歷練。短期的不確定因素，讓股票的價格不斷的波動，難以捉摸，你除了偶爾在過程中做一些相對確定的差價外，多數時候你應該是減少交易的頻次。交易多了，自然也就容易多犯錯誤。

股市博弈的就是一種概率學。概率大的時候我們才進行博弈，概率低的時候我們要提醒自己不要輕易出手。

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貨幣之災，資產之泡沫

全球經濟的不濟，讓全球各個國家在2014年前後爭先恐後的開啟了貨幣寬鬆的大門，這是我們常說的"放水"。貨幣的寬鬆是為了刺激經濟，這裏面涉及到用量多與少的問題，一旦嗑藥過猛，這必然產生資產泡沫。而中國無疑是嗑藥過猛，資產泡沫過大。

回顧2014年寬鬆之路至今，中國資本市場表現的結果就是泡沫。2015年產生的是股市泡沫，2016年產生的是樓市泡沫，債市泡沫，期貨泡沫。同時，我們也看到，國家在本輪貨幣寬鬆期間，做的一件事就是不斷的規範槓桿資金的來源，這實質上是監管上的漏洞，需要不斷完善。

在貨幣寬鬆的這幾年時間里，政府自己也忙得不亦樂乎，水放多了自己還人堵住水。樓市政策收緊，鎖住了大部分資金，未來還會用更多的方式堵住出口，這是沒辦法的辦法。從現狀跟中央工作會議的基調來看，2017年的貨幣政策已經不會再向前兩年那麼寬鬆了。對比下來，只有相對偏緊的政策。當前，最大的風險，其實是資金的出逃，這是對中國經濟最大的傷害。但是，實質上資產泡沫的產生是中國自己種下的苦果。

可以說：熱錢是一種無形但又強大的小團體，當哪裡的風險低而且有利可圖的時候，資金就往哪裡流。

資金出逃，匯率貶值，實質是資本看空中國經濟的發展，對中國經濟未來發展信心不足。特別是，當信貸過度投放之後，房地產的價格泡沫已經產生。同時，中國實體經濟的不振，讓資金對中國未來經濟發展缺乏信心，這自然導致資金不斷出逃。本輪貨幣的貶值，截止目前為止最低點將近7，但在年初央媽開始干涉匯率，人民幣開始升值。這並不是最有效的處置方法，短期人民幣的上下波動對進出口行業，對整體經濟的發展亦是一種傷害。匯率市場在干涉之後，更多的是需要讓市場自己去找一個兌換的平衡點。而這個平衡點，是市場需要看到中國經濟的起色。

資產泡沫，在股市這裏就是估值泡沫，這恰好也校驗了當前A股市場在殺估值。中國A股市場的本質股市的功能就是為融資。90年代初，A股市場開門，當初設立的本質就是為了國有企業融資功能而實現。

歷史上，鄧小平的也講過，股票市場是資本主義的東西，我們可以拿來用，搞得好就搞，搞不好到時關掉。可見，我們的現狀是沒有關掉，則必然還是保持著融資的功能。在過去20多個年頭的A股市場里，前15年上市的基本上是以國有企業為主，近10多年上市的更多的是以民營企業為主，這是時代的變遷，同時又是符合時代發展的歷史趨勢。民營企業的崛起，代表著中國未來的經濟，所以當前他們需要融資。

對於近期的IPO的情況，我認為是一個正常的市場功能，上市拿了這筆錢可以相對的擴大投資，發展經濟。雖然，IPO是合理的，股市的漲跌跟IPO並無直接的關係，但存在著間接的關係。市場本身就是需要保持在一個平衡點。這就好比一個生態圈，只要沒有外來因素，生物鏈沒有被打破，這裏就會是一片欣欣向榮的景象。然而，若是由於某種外來因素導致生物鏈的某一個環節斷了，那麼生態圈平衡被打破，自然要尋找一個新的平衡點。

當前的A股市場本質是，供應與需要的失衡，市場在自我尋找新的平衡點。供是股票數量，需是資金貨幣的多少。

市場在熱議的IPO、減持、定增，這三者間對市場的影響是什麼呢？

先講IPO，這是一個企業進軍到資本市場以及大股東減持套現之路的起點。成功上市，意味著一家企業開始在資本市場融資，一般企業募集股權比例的25%左右。它首先在A股市場里融走一部分，這部分多數是小散戶的錢，等於直接吸走了當下的資金。

而定增區別於普通IPO，定增面向的更多是機構的資金，這些資金同樣來自個人，更多的是一種委託理財產品，這些人習慣於利用定增參與資本市場。某種程度講，定增在開始之初對股票二級流動的市場影響不大，更多的是後期產生的減持將產生較大的影響。

無論是IPO還是定增，其最終的本質是為了減持，否則資金進來參與就違背了逐利的本意了。鎖定的籌碼，其在未來一年或者三年後則可以開始減持。減持是最大的傷害，只要時間一到，機構或者上市企業的大股東，大家都會相繼減持。流通市值的增多，無疑造成了市場股票的供應的增加。

在前面我們提到，2017年更多的是貨幣偏緊，同時國家一直在抑制資產泡沫，將資金往實體經濟趕，貨幣是減少的。一邊是供應的增加，一邊是貨幣的減少，這自然而然是一種供需失衡的狀態。

這一點，是決定市場的方向的，直至新的平衡出現。

由於IPO本來就是股票市場設立的基本出發點，且不論市場走低跟IPO有沒有直接關係。但是，過度的發行間接造成下一個階段的大量減持需求出現，供大於求，市場沒有信心，不斷陰跌，自然而然屬於常態了。？

3

？A股的確定性機會在哪？

回顧A股的歷史，並非完全沒有依據。股市是經濟的"晴雨表"，A股也是有反映的。簡單總結，A股有大行情的時間節點跟經濟轉好及國企改革有關係。投資股票是一種預期，國企改革跟經濟向好都是一種預期。

總結過去，A股幾次大的行情如下。

在90年代第一次國企改革，印象最讓我們深刻的是大量下崗工人，確實有一種壯士斷挽的悲壯情懷。最後換來的是階段性國企效益提升，在這一次國企改革之後，中國迎來一波小牛市的高潮一直延續至1997年亞洲金融危機前期。

而亞洲金融危機之後，經濟企穩開始復甦，迎來了一個小牛市的高潮，延續至2001年，這一次屬於經濟向好的行情。

2005年之後開始的股權分置改革，讓中國迎來來史上最大的牛市。

當然，在2008年的美國次貸危機之後，股市急挫，讓股民找不到方向。危機發生后，中國四萬億投下，政策刺激以及貨幣寬鬆之後，於2009年開始新一輪的牛市報復性反彈100%，這歸屬於經濟向好的行情（技術上說是超跌之後的反彈也好）。

最後，離我們最近的一次行情，在2014年下半年貨幣寬鬆以及國企改革預期的情況下衝到2015年6月12日的5178點。

總結了中國幾個階段的股市行情，跟三個因素有關。其一，貨幣寬鬆；其二，經濟向好；其三，國企改革。

但是，這裏面歸結起來的最終的因素其實就是經濟向好的預期。貨幣寬鬆最終的出發點是為了刺激經濟，發展經濟。國企改革改革的目的是為了更新機制，讓企業獲利新生最終盈利。說到底，中國股市作為經濟的"晴雨表"還是可圈可點的。

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當前處於什麼位置？

2014年至今的貨幣寬鬆已經有二年半的時間了，在先動用投資的情況下，整體經濟獲得了短暫的復甦。雖然，PMI已經連續五個月企穩於枯榮線之上，但能延續多久，個人認為心裏是沒有譜的。

從2008年、2011年以及2014年之後，中國每隔幾年就動用數以萬億的資金投資，希望靠投資拉動經濟發展，但是，整體的邊際效應卻在減弱。相反，經濟拉動有限，更容易產生通脹。我們看到2016年，原材料多數漲價了50%左右。很快，這些成本將逐步游上游轉嫁至中下游，能否刺激整體經濟的發展，這是個問題。溫和的通脹能刺激整個經濟，過大的通脹是能傷害經濟的發展。特別是，中國現在企業的利潤相當之簿，員工的待遇如何上漲。沒有大人的消費上升，經濟如何循環的起來。

所以，我看到的僅僅是短期的復甦，太長遠沒有看到。特別是在房地產在限購、限貸政策之後，地產投資的減弱在半年後是否會傳導並影響實體經濟，這個要觀察。姑且，認定經濟還處於復甦階段即可。

國企改革，2015年提及至今，推進速度整體相對緩慢，可見，改革並沒有帶來超預期，只能說是平緩的進行。讓我印象深刻的是習總書記在去年的講話中也提到了要"壯士斷挽"這樣口號的決心。姑且，認定國企改革雖然沒有超預期，但是能獲得最終落地，在一定程度上有利於經濟延續復甦的狀態。

最後是貨幣政策，前面已經論述，貨幣政策今年會相對前兩年偏緊，而且國家一直在給虛擬經濟去槓桿，抑制泡沫。可見，資金也不會對A股市場有太多眷戀。但是，在這裏我們還要考慮一個IPO以及減持的壓力，市場現狀是錢少貨多，賣不出價錢。

四個因素中，兩個是正向加分項（經濟好轉跟改革預期），二個是負分項（錢少，供應加速及減持壓力）。

資金少了，自然是無法照顧到大A股3000餘只股票，這就是為啥市場相關人士或者分析師一直在提的結構性行情了。

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機會來了，划重點給你！

結構性行情，說不好聽其實就是個股分化，或者說可以叫其：輪動。這個輪動是按板塊，按月度計算的輪動，而並非是平常我們講的熱點板塊的輪動。

比如，2016年軍工、環保板塊沒有行情，多數個股在低位橫盤已久，那麼2017年板塊輪動的概率就大。即使沒有輪動，這些板塊多數個股橫盤已久，只要有業績保障，估值還合理，堅守的風險並不高。身在結構性行情中，我們該如何做，這是大家都想知道的。

當前，大趨勢是，國家無時不刻在各個方向抑制資產泡沫，反映在A股這裏自然而然成了殺估值的利器，這也是A股市場中小票表現的如此慘烈的根本原因。顯然，高估值的個股自然不能去了。

從中長線的策略思考，投資無非就兩個方向，一種是低估值價值投資，另一種則是成長股價值投資。

2016年是低估值價值投資者獲得勝利，茅台、美的、格力等個股不斷沖高。市場博弈的時候，當股價在漲時沒有人知道，股價漲至所有人知道的時候，當都知道這些個股或者某一個方向好的時候，往往是莊家在階段出貨之時了。我在這裏並不是唱空這些優秀的企業不好，相反，我認為這一些都是好企業，都能穩定盈利。

但規律就是規律，你逃不掉。這些個股的估值，在其企業盈利的業務方向沒有根本改變時，他的估值只能跟自己歷史上同比，不同行業間並不能進行對比。

始終不變的是股市的資金是分多頭與空頭，當收益夠大時，拋售就會表現出來，而小散多數時候就是在臨近階段高點的時候衝進去成了接盤俠。

2016年，漲得好的其實是相對成熟的行業、傳統的行業。杯具的事實是多數人在3100點買的標，套在3300點了。近期，雖然中小創一直陰跌，市場極度不看好。但是，我的觀點恰恰相反，這一次中小票的不斷下跌，反而是更好埋伏成長股的機會。

當絕大多數人看清楚一個方向不行時，機會就在這裏孕育。

所以，2017年我認為會有機會埋伏一把成長股的機會。市場殺估值泡沫之下必然也錯殺了不少真正的成長股。春節過後，年報要開始公告了，恰恰就是選股的好時機。這應該也就是印證了一年之計在於春的說法吧。

有一句話叫做機會是跌出來的，對於一個成熟的投資者，下跌往往看到的是機會，而對於市場新進的散戶則巴不得股票天天漲。

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