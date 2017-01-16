炒股，看雪球就夠了

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轉眼又一年了，去年預期的人民幣貶值與深港通開通已成真，但打新的高收益率改變了A股的底倉結構，滬深300跌幅比預期少，主要的藍籌股更是漲多跌少。

今年又會怎樣？首先我們必須理解，最好最壞的投資都是來自市場一致性預期，市場對壞消息充耳不聞的時候要小心，市場對好消息視而不見的時候可以多加關注。

去年A股市場的殼股表現凸出可算是一道奇觀，同時大家對倉底打新必賺也開始有著不低的預期，倒是對人民幣匯率變得更悲觀，大貶值似乎已經是理所當然的。港股方面，深港通開通了，並未帶動整體的市場熱情，恒生指數只是勉強平收，資金流入了個別的績優股，資產豐厚而業績平平的股票還是不受待見。

A股一直都是熊長牛短的行情，PPI轉正幾乎決定了今年不可能是貨幣寬鬆的一年，否則通脹惡化受不了。也許打新收益可以挽回一部分的損失，但整體A股市場吸金黑洞已經漸漸開啟，不樂觀。

去年下半年IPO數量提速，實際融資金額卻有限，打新熱情高漲，險資舉牌概念被追捧，國家隊卻趁機悄悄離場。今年會是定增的解禁大年，一萬多億元的定增即將解禁，去年新上市的公司也會陸續在今年下半年解禁，新IPO數量也會供應大增，很難想像A股市場的股票中值不進一步向下移。

港股方面，深港通開通了，並未帶動整體的市場熱情，資金流入了個別的績優股，資產豐厚而業績平平的股票還是不受待見。但我並不悲觀，去年香港銀行體系美元與港幣存款餘額增加了一萬五千億元，相信絕大部份是從國內流入的資金，對於港股這種低換手率的市場而言，這絕對是一筆巨款。

千幸萬苦逃離的資金是不可能輕易回去的，但萬分之一的存款利率，豈是這些國內熱錢可以忍受的？香港已經開始執行對內地買家購房需要支付30%特別印花稅的規定，香港也沒有類似國內的貨幣基金可供投資，高息企業債券已經買少見少。這些資金將會往哪逃？只欠東風而己！

人民幣大貶值論已經被過度喧染，按照最近幾個月PPI轉正，進一步減息幾無可能，加上已公佈的全國規模以上工業企業利潤增長超過9%，即便今年美國加息兩三次，人民幣也已經擺脫了大貶值的風險，一切都是預期。美元債務高擔心兌匯虧損的企業應該可以睡個好覺了。

去年初制定了低估+增長的選股方向，但是實際買股時又腦子進水了，老是喜歡跑去支援困難企業，嚴重影響了收益率。可憐之人必有可恨之處，困難企業要少碰！

今年開始務必時刻提醒自己，我是來股市賺錢的！

面對幾千隻股票，你是不是覺得不知道該投資哪個？

決定了投資對象，你是不是還擔心買入的時機不對？

終於買入了股票，它是不是總是剛買入股價就跌了？

持有的股票跌了，你會不會不知道該怎麼辦才好呢？

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