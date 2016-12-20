你們期盼已久的2017亞布力年會志願者最終錄取名單出來啦！

2016年12月12日誌願者徵集開始以來，我們的微信平台每天都收到無數條諮詢信息，你們的急切、熱情和期盼我們都能感受到。先道一句：讓你們久等了。

？ ？ 回顧這次招募

2016年12月12日

2017亞布力中國企業家論壇年會志願者

招募公告正式發佈

24小時報名人數達到？1300人

2016.12.20 報名人數突破？10000人

截止？12月27日 12：00？報名結束

表單瀏覽量：97,590人次

微信平台閱讀量：79,945

微信平台渠道數量：232個

微博話題閱讀量：736.6 萬

微信平台粉絲增長量：11,532

微博粉絲增長量：2467

最 終 報 名 人 數13671報名者覆蓋區域：

23個省

5個自治區

4個直轄市

2個特別行政區

及30餘所海外高校

勢頭最猛的前十地區

黑龍江省 ？3276

遼寧省 ？1817

山東省 ？1130

吉林省 ？827

天津市 ？727

陝西省 ？616

河北省 ？474

北京市 ？463

河南省 ？442

山西省 ？440

甚至於

港澳台 ？15

海外 ？34

我們從每一個認真的笑臉背後，看到年輕人奮鬥的故事和拼搏的過程，也感受到了每個人對亞布力中國企業家論壇的渴望。

有人說，他嚮往這一場盛會；有人說，他嚮往相知相識；有人說，不想臨近畢業再錯過這場盛宴。每一個故事，都有一種不得不去的理由。我們經過慎重的簡歷篩選、自我介紹視頻初試、線上視頻複試等公平、公正的選拔，為此次年會找到了最合適的夥伴。

終於等到你，還好我沒放棄

志 願 者 名 單

PS : 小記者錄取名單另行通知

說在最後

可能在錄取名單中沒有發現你的名字，不過不要灰心，今年夏天小布在寧夏等你，沒有入選，不代表你不優秀，或許，還有更大的天地在等你去翱翔。

如果，你幸運地發現了自己的名字，恭喜你，我們終於要見面了！希望在盛會中，我們可以一起學習。

最後

志願者們

注意啦 ！

請名單里的童鞋添加微信：cainiaohuixiaobu，由小布審核通過並邀請進群！

添加時請備註？「 17年會志願者 + 姓名 + 學校 」

（悄悄告訴你，每個人都有驚喜哦！）

2月8日--11日，黑龍江亞布力？

2017亞布力中國企業家論壇年會

期待與可愛的你邂逅

商務合作

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聯繫電話：8610-66426315

電子郵箱：cefco@cefco.cn

手機與微信：15010075732