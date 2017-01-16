今天股市大跌，對於股民們遭受的損失，我感同身受，畢竟也有重倉跌停。

但是，一個財經評論員，絕對不能因為自己的屁股坐在哪個凳子上就發表哪個觀點，更重要的是，這個觀點是不是從人民群眾的最根本利益出發，是不是符合人民群眾最長遠的利益。

客觀來說，IPO保持現在這個發行節奏，已經有一段時間了。次新股的漲停數目越來越少，是市場對於這個發行節奏的一種反饋——次新股表現出來一個普遍的特點，就是市值上都有天花板。不管你是小盤也好大盤也好，到了一個天花板，漲停就打開了。大家可以去看一下，利潤幾千萬到一個億的，最多漲到八九十億，肯定打開漲停。利潤更多的，也紛紛在兩百億或三百億市值左右打開漲停。

這不是偶然。

供給的增加對市場的影響確實已經顯現了出來。次新股的天花板效應讓許多人突然發現，哦，原來估值是有上限的，而且這個上限越來越低。

發行節奏的加快，又讓一部分春江水暖鴨先知的資金感覺到，原來申報IPO速度這麼快，2016年初報的現在已經有反饋，那為什麼還要炒殼呢？

雖然新股發行從市場上拿走的資金不多，兩年加起來三千億而已，但是，對投資者心理的影響現在已經開始了。

許多人認為股市最近的下跌歸罪於IPO，我認為這隻是膚淺的表面現象。過去兩年通過再融資，上市公司從市場拿走了三萬億，這個資金量的影響比IPO要大得多。IPO的影響，更多是心理的。因為放進來更多的鯰魚，不怕不識貨，就怕貨比貨，很快大家就發現原來自己手上持有的東西居然這麼貴。

恐怕很快，A股市場的估值體系會變得許多老投資者有點不習慣。

新股發行上市后打漲停的這麼多，有的小盤股上來就是七八個連續漲停。連續漲停成了普遍現象，現在只是數目有所減少，但是只有多少之分，沒有有無之別。在這個供需局面下，竟然還有媒體呼籲放緩IPO，我看不是蠢就是壞。這種呼籲完全是供給側改革的反動。

這屆證監會是有勇氣和智慧的。從長期來看，這個IPO節奏對整個市場是利大於弊。長期以來A股的頑疾：估值過高、圈錢橫行、投機炒殼等等，通過加大供給都能有效地打擊。大家不妨看看新三板，現在過了一萬家以後，還有多少人會去買殼？同類型的公司A股和新三板估值相差幾何？

放緩IPO，市場可能會有所反彈，但是，A股這些長期的問題都解決不了。自己的市值能回來一點，但是，與資本市場的長治久安相比，我們個人的利益又算得了什麼呢？許多人在2015年股災后都說，只要把錢拿回來，再也不炒股了，他們改不了這個毛病。只有整個市場健康了，散戶才有賺錢的機會，否則，永遠只有兩個選項：1）被人收割；2）互相詐騙。這樣真的是你們理想的投資環境嗎？

最後再說一段話。

還記得2016年12月，各大券商發佈年度策略，都稱2017年一定會有行情。當時，@管清友 老師說了一句話，我印象深刻。他這麼說，看好的人太多了，很擔心行情會提前上演，預先兌現，也很擔心市場反而會出其不意。從1月份的情況來看，如果說這些券商都看對了的話，那麼，埋得越深，機會越多。

我只能幫你們到這裏了。