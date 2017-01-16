新浪財經訊 1月16日消息，由香港特別行政區政府及香港貿發局共同主辦的「2017亞洲金融論壇」於1月16日-17日在香港舉行。韓國投資公司董事長兼首席執行官殷成洙表示，從地緣政治的角度來說，他們都會說我們自己沒有問題，問題都是別人的。每個人都會把手指指向別人，當你把不同地方的觀點集中在一起的話就會發現我們最大的問題就是不確定性。

以下為會議實錄：

馮國經：我個人的觀點，美國和中國之間的關係可能是世界上最重要的雙邊關係，如果美中之間能夠達成一致，世界其他國家就可能會認同某一個觀點，否則的話就會出現很多問題。當然這是一個必要條件，不一定是充分條件。我們談到創新之後可以花更多的時間來討論一下，尤其是未來的解決方案或出路的話，能不能請殷先生談談你的觀點。

殷成洙：跟美歐中相比，韓國可能不是一個很大的國家，而且現在出現了彈劾總統的情況，在2017年韓國的經濟增長可能只有2%，2018年可能會恢復到3%的水平。今年是總統的選舉年，可能會對經濟產生一定的影響，尤其是政治的不確定性，也會對我們的經濟發展產生一定的影響。而且出口的增長乏力也會對經濟增長產生一定的影響。韓國政府希望通過一些財政政策來穩定韓國的經濟。現在各個政黨都希望將經濟和政治解套，不要將兩者結合在一起，這是大家的共識。在韓國我們還是會有比較穩定的增長。

談到國際環境，我最大的擔心是一些不確定性和不知道的風險。從地緣政治的角度來說，他們都會說我們自己沒有問題，問題都是別人的。每個人都會把手指指向別人，當你把不同地方的觀點集中在一起的話就會發現我們最大的問題就是不確定性。如果你從他們自己的國家或者某一個特別的地區聽取觀點的話，他們會看到很多的確定性。我們的問題是不知道有什麼問題，每個國家都只了解自己的情況，不知道其他國家的情況，每個國家都認為對自己的情況了如指掌，對外部的環境卻充滿不確定性，所以有必要增加相互的了解。