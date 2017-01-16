上汽推進上汽奧迪銷售公司組建被奧迪中國出面叫停

1月13日，上汽集團總裁陳志鑫、上汽大眾汽車有限公司銷售與市場執行副總經理賈鳴鏑接到奧迪中國總經理魏永新書面致函，希望上汽嚴格遵守之前約定，不要單方面啟動銷售公司組建。

來源：界面

作者：桑之未（ 汽車流通行業分析師 中國汽車流通協會專家委員會成員）

2017年1月，上汽集團開始著手組建上汽奧迪銷售公司之時， 1月13日，上汽集團總裁陳志鑫、上汽大眾汽車有限公司銷售與市場執行副總經理賈鳴鏑接到奧迪中國總經理魏永新書面致函，希望上汽嚴格遵守之前約定，不要單方面啟動銷售公司組建。

與此同時， 奧迪中國正在全力準備奧迪股份公司管理董事會主席施泰德訪問一汽集團的行程，德國奧迪與一汽集團簽署《一汽、奧迪十年商業計劃》也處於最關鍵檔口（編輯注：該計劃已於2017年1月16日正式簽署）。

2016年年底，上汽奧迪合作事宜經媒體曝光后引起輿論嘩然，11月30日，一汽奧迪經銷商與奧迪中國、奧迪董事會代表就上汽奧迪合資事宜達成共識，奧迪中國總經理魏永新簽發會議紀要提及，「奧迪AG暫停與上汽集團關於銷售網路的談判，在2017年3月底之前重啟商談」。

2017年1月，對於上汽集團單方面啟動組建上汽奧迪銷售公司，引發奧迪投資人的關注，據消息人士透露，13日奧迪中國總經理魏永新緊急致函上汽集 團總裁陳志鑫、上汽大眾汽車有限公司銷售與市場執行副總經理兼上海上汽大眾汽車銷售有限公司總經理賈鳴鏑，叫停上汽單方面組建上汽奧迪銷售公司事宜。

魏永新在致陳志鑫、賈鳴鏑函中提及：「我曾於2016年11月30日寫信將奧迪方面關於經銷商訴求的立場告知所有一汽- 大眾奧迪經銷商和中國汽車流通協會。 同時，我們也確認了中斷與「經銷商網路和銷售渠道」相關的上汽-奧迪談判工作。到 2017年3月底之前，這一約定將繼續有效。一汽-大眾奧迪經銷商在上次談判時態度非常明確，堅決要求嚴格遵守該約定。這一點得到了奧迪中國方面的確認。 在此也請您繼續堅定不移的遵守我們之間達成的一致約定」。

在施泰德訪問一汽，德國奧迪與一汽集團簽署《一汽、奧迪十年商業計劃》的關鍵節點上， 上汽的任何舉動都會引起不必要的敏感反應。魏永新致函表達了對上汽單方面啟動上汽渠道建設不滿，這也使得上汽奧迪未來合作的前景蒙上些許不確定性。

2017 年 3 月底上汽奧迪銷售渠道、奧迪經銷商與奧迪中國的談判將會重啟，關於銷售渠道的走向，最大一種可能性就是奧迪牽頭，組建奧迪AG、上汽奧迪、一汽奧迪三方合 資的銷售公司，一汽奧迪經銷商將會成為奧迪經銷商，未來無論上汽生產的奧迪、一汽生產的奧迪、德國生產的奧迪，都需要通過這個家銷售公司批發、奧迪經銷商 負責零售，經銷商不再分上汽體系、一汽體系。也有一種可能是奧迪與上汽合作項目長期停擺，僅維持在意向階段。

一汽奧迪是吉林省GDP的重要支撐，據悉，上汽奧迪合作項目，已經引起當地政府的高度關注，省級領導專人負責，吉林省領導也已赴京與有關部門磋商此事。上汽、一汽和奧迪最後將以何種方式達成共贏，真需要點中國智慧了。

業內猜測的上汽奧迪銷售有限公司架構表：

賈鳴鏑：現任上汽大眾銷售與市場執行副總經理、上汽大眾汽車銷售有限公司總經理，將出任上汽奧迪銷售公司總經理

辛宇：現任上汽大眾銷售公司大眾品牌銷售高級總監，將出任上汽奧迪銷售負責人

陳歷：現任上汽大眾銷售公司大眾品牌市場營銷高級總監，將出任上汽奧迪市場負責人

沈萬松：上海大眾汽車斯柯達品牌銷售策略科高級經理，網路發展部總監，曾任上海大眾華南銷售服務中心總經理，將出任上汽奧迪網路發展負責人