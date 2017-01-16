中國與瑞士啟動自貿協定升級聯合研究北京新浪網 (2017-01-16 20:34)
中國網財經1月16日訊 據商務部網站消息，當地時間2017年1月16日，在習近平主席對瑞士進行國事訪問期間，在兩國領導人的共同見證下，中國商務部長高虎城與瑞士聯邦經濟、教育和科研部長施奈德·阿曼共同簽署《中華人民共和國商務部和瑞士聯邦經濟、教育和科研部關於中國—瑞士自由貿易協定升級的諒解備忘錄》，宣布啟動中瑞自貿協定升級聯合研究。
中瑞自貿協定於2013年7月簽署，2014年7月開始實施，是一個高質量、內涵豐富、互利共贏的協定，也是我國與歐洲大陸國家簽署的第一個自貿協定。協定的簽署和實施對深化雙邊經貿合作，推動兩國經貿發展起到了積極作用。
中瑞雙方啟動自貿協定升級聯合研究，共同探討提升和豐富協定內容的可能性，將為進一步提升兩國經貿合作水平，推動中瑞經貿合作邁上新台階創造良好條件。
(責任編輯：吳起龍)
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