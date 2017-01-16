現代快報訊（記者 鹿偉）1月16日，市政府公佈了《南京市「十三五」國土資源保護和利用規劃》（簡稱「規劃」），其中明確提出要收放並舉把控房地產用地供給，增加土地價值顯現區域的商品住宅用地投放規模，適度控制市場不成熟區域住宅用地上市量。

「十三五」建設用地新增7000多公頃

據 介紹，2010年至2015年，南京全市建設用地總面積從175800.82公頃增加到186438.7公頃，共增加10637.88公頃，年均增加 2127.58公頃，年均增長率1.18%。國家今後將嚴格限制東部地區和人口500萬以上特大城市的發展規模，在國家逐年削減全省新增建設用地計劃的基 礎上，省級計劃安排轉為向蘇中、蘇北傾斜。因此南京市建設用地的供需矛盾將進一步加劇。

規劃指出，在「十三五」期間，南京要實行建設用地總 量和強度「雙控」，逐步實行新增建設用地總量控制和減量化管理，至2020年全市建設用地總規模控制在290.41萬畝（193606.67公頃）以內， 建設用地地均GDP產出較「十二五」期末增長53%，單位GDP建設用地佔用率下降32%；「十三五」期間，盤活存量建設用地20.18萬畝，力爭實現建 設用地增量、存量在土地供應中的規模佔比從7：3到1：2的轉變。

這意味著，「十三五」期間，南京建設用地總面積增長7167.97公頃。

收放並舉，增加高價值區域宅地供應

值得一提的是，規劃提出，要探索配合「供給側結構性改革」的新型供地模式，著力提高供給質量和效率。

具 體而言，圍繞「去產能」、「去槓桿」，積極做好四大片區市屬國有工業企業用地收儲；規範管理「城市建設發展基金」，推動土地儲備資金運作降本增效，守住債 務風險底線。圍繞「降成本」，靈活土地供應方式，鼓勵彈性出讓、先租后讓，降低實體經濟企業用地成本。圍繞「去庫存」，收放並舉把控房地產用地供給，增加 土地價值顯現區域的商品住宅用地投放規模，適度控制市場不成熟區域住宅用地上市量，根據需求精準投放商業辦公類用地。

在產業用地上南京 將採取實行「有保有壓」的政策。具體而言，重點保障重大項目建設，保障現代服務業、先進位造業，以及江北新區、樞紐型經濟區域等新型發展空間用地需求。重 點保障列入全市重點項目計劃中的先進位造業和重大現代服務業等產業項目用地，對工業用地鼓勵採取長期租賃、先租后讓、租讓結合、彈性出讓等方式供應。支持 開發區等產業集聚區、企業、科研院所利用舊有和新建不動產發展眾創空間，允許工業倉儲與商業、辦公等功能在同一地塊、建築內混合。引導多餘的房地產用地轉 向養老、文化、體育等產業。在符合相關規劃的前提下，經南京市、區人民政府批准，利用現有房屋和土地，興辦文化創意、科研、健康養老、房屋租賃、工業旅 游、眾創空間、「互聯網+」等新業態的，可實行繼續按原用途和土地權利類型使用土地的過渡期政策，過渡期為5年，過渡期滿后需按新用途辦理用地手續且符合 劃撥用地目錄的，可以劃撥方式供地。

出台細則，不動產登記將公開查詢

備受關注的不動產統一登記，南京將全面實施。

根 據規劃，將制定《南京市不動產登記實施細則》，2018年過渡期結束后將農村土地承包經營權確權登記統一納入不動產登記。「十三五」期間，南京將按照國家 相關標準和規程，建立各級不動產登記信息資料庫，完成各級信息平台建設，確保上下各級聯通、橫向信息共享，依法提供公開查詢。最終實現不動產登記機構、登 記依據、登記簿冊、信息平台「四統一」。

按照不動產權籍調查規程要求，南京將開展市、區不動產權籍調查。全面完成城鎮地籍調查，做好年度更新。開展農村地籍調查和集體建設用地上的建築物和構築物補充調查工作，完善城鄉一體的地籍資料庫和信息系統。

與 此同時，加快農村土地確權。加快推進農村土地承包經營權、宅基地使用權和農民住房所有權確權登記頒證。進一步擴大宅基地使用權和農房統一登記發證範圍。按 照國家和省的統一部署，穩妥有序開展農村承包土地的經營權和農民住房財產權抵押貸款試點，盤活農民土地用益物權的財產屬性。