16日晚公告精編丨深交所年報第一家，匯金科技業績同比增一成北京新浪網 (2017-01-16 20:38)
鳳竹紡織：2016年業績預增285%-323%。
光環新網：2016年度業績預增約兩倍。
特發信息：2016年業績預增100%-130%。
大名城：2016年預增85%-105%。
華貿物流：2016年業績預增70%-100%。
富春環保：披露年報，業績增長35%。
匯金科技：披露年報，業績增長11%。
武漢中商：預計2016年扭虧為盈。
*ST常林：預計2016年扭虧為盈。
中水漁業：2016年預計扭虧為盈。
中能電氣：控股股東提議年報10轉20。
國瓷材料：實際控制人提議年報10轉10。
欣旺達：擬定增逾30億元發展鋰電池業務。
沃爾核材：擬定增7.7億元，加碼風電領域。
金亞科技：擬6億元收購同行業公司。
雙林股份：擬4.65億元收購汽車零部件公司。
三元達：實際控制人計劃增持公司股份。
恆順眾昇：實際控制人計劃增持公司股份。
福能股份：減持427萬股太陽電纜，獲利6724萬元。利空
樂視網：嘉睿匯鑫與賈躍亭簽署股份轉讓協議。其他
哈空調：控股股東公開徵集股份受讓方。
宏發股份：控股股東與實控人終止股權轉讓。
美達股份：李堅之將成公司新實控人。
（持續更新中……）
（編輯：曾靜嬌）
關鍵字：
上一則：12月外匯占款下降3178億元
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
LG GR．lg pro2 原廠．LG 電腦．LG Pocket photo．lg 3D 電視 50．10吋 LTE 平板電腦．lg 洗衣機 15kg．lg g3 32g．lg pd239 底片．lg 32g g pro．lg g3 32g 皮套．LG 電視 遙控器．LG 馬卡龍．Sonic 平板電腦．三星平板電腦．lg g pro 2．LG 22MP55HQ-P．LG 42LB5800．10.1 觸控平板電腦．lg g3 充電器．LG 50lb5800．lg 洗衣機 WD-12MPAE．lg 洗衣機 wt-d122sg．lg lb6500．miss 平板電腦．LG 冰淇淋機．LG WT-SD193HVG．卡來登 lg．LG 10公斤 滾筒洗衣機．LG wcd-100
- 【SANUK】騎士系列內格紋懶人鞋-男款SMF10967 BVN(藍色)
- 【時尚屋】瑪奇朵8尺收納餐櫃UZ6-343-4(餐櫃 收納櫃 碗碟櫃
- SHURE SE535 Earphones 三單體可換線耳道耳機
- MTS-U18 5W專業手持式 無線對講機
- A.S.O 注目嬌點 真皮鏡面絨面拼接高跟鞋(黑)
- 【SONY】Xperia XA Ultra 6 吋八核心大螢幕自拍手機
- 【Panasonic】DMC-GX85 BODY 單機身(台松公司貨保固三年)
- 【EDIFICE】世界地圖設計鬧鈴指針錶-咖啡x銀(ETD-300D-5AVU
- 【源益興】優採金萱富貴禮盒(300g*6盒/附提袋)
- 【CASIO 卡西歐】經典紳士錶款 太陽能 數字面 皮革 石英男
湖南桂東發現東漢末年至西晉時期磚式古墓【北京新浪網】
用生命在喝酒的戰鬥民族：俄國百年禁酒血淚史【北京新浪網】
桂東發現3座東漢末年古墓【北京新浪網】
中國芯半導體全球化瑞芯微聯盟生態巨頭【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》