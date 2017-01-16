前腳賣掉金帝巧克力，後腳又要賣五穀道場，中糧的瘦身計劃正在有序推進中。

1月11日，北京產權交易所轉讓信心顯示，中糧五穀道場食品有限公司100%股權及5367.947822萬元債權正在尋找買家。

《證券日報》記者發現，此次中糧轉讓五穀道場的轉讓底價為7118.24萬元，信息披露期自2017年1月11日至2月10日。

轉讓五穀道場股權 剝離虧損公司

彼時，中糧大興併購之事，在2008年將五穀道場收入旗下，7年過去，五穀道場不僅沒有給中糧帶來效益，反而業績虧損成為中糧的累贅。

從掛牌信息可見，近兩年間，五穀道場一直處於虧損狀態。其中2015年五穀道場營收1.26億元，營業利潤為-1.51億元，凈利潤約為-1.93億元同。另外，2015年，五穀道場資產總計1.18億元，負債總計高達9.2億元，所有者權益為-8億元。而2016年1-11月營業收入1億元，凈利潤虧損315.83萬元。資產總計1.1億元，負債9534.44萬元，所有者權益1487.31萬元。

中糧在出售標的企業的同時，也表示，自2017年1月1日起，中糧食品營銷有限公司不再作為標的企業的獨家總代理與標的企業產品的經銷商簽署經銷合同。在經銷商同意的前提下，自2017年1月起，將由標的企業直接與經銷商簽訂經銷合同。標的企業概括性承接該等經銷商渠道及中糧食品營銷有限公司與該等經銷商截至2016年12月31日的所有應收賬款、應付賬款、預收現金，以實現標的企業產品的產銷一體。

對於中糧下一步的瘦身計劃，《證券日報》記者聯繫上對方，但截至發稿，中糧方面未回復。而在中國品牌研究院研究員朱丹蓬看來，五穀道場作為非油炸方便麵，屬於業內小眾，具有先天不足。其次近年來消費者觀念升級，方便麵大行業衰落是五穀道場近兩年逐步停產的客觀原因。在業績無法匹配中糧要求的情況下，被拋棄是遲早的事。

據《證券日報》記者了解，五穀道場在中糧手中已經多次更換管理團隊，但依然沒有改變業績下跌的態勢。當然，在整個國內方便麵市場不景氣的狀態下，市場佔有率非常小的五穀道場也很難有大的作為。

數據顯示，2015年，中國大陸方便麵總產量362.49億份，較上年下跌8.54%；銷售額490.91億元，較上年下跌6.75%。2016年1-8月份，主要企業仍未能止跌回升，行業仍在調整中。同樣，方便麵龍頭企業康師傅和統一也面臨較大的壓力。

在業內人士看來，中糧會不斷剝離不良資產，向國際大糧商邁進。不管是此次出讓的五穀道場股權，還是之前賣掉的金帝巧克力，都是屬於虧損企業。

資料顯示，中糧旗下上市公司中國食品的業務包括飲料、長城葡萄酒為代表的酒類、福臨門為代表的廚房食品、金帝巧克力為代表的休閑食品四大業務板塊。而休閑食品表現確實不佳，2015年上半年中國食品整體銷售收入為150.81億港元，同比上升9.54%，經營利潤達到3.79億港元，同比上升433%。四大業務板塊中，休閑食品的銷售額僅佔比1.3%，且同比下滑9%，虧損5313萬港元。

戰略收縮是轉型必由之路

朱丹蓬在接受《證券日報》記者採訪時表示，中糧新任領導班子上任后，為了打造世界大糧商，只有剝離不良資產來實現這一傳略目標。

而作為一家央企，在2016年1月份，中糧董事長寧高寧調任中化集團，原中儲糧董事長趙雙連出任中糧董事長，中糧就開始實施瘦身行動。在此基礎上，中糧2016年7月公佈的消息稱，公司將「瘦身健體」，優化精簡集團總部，做實專業化公司（平台），總部下放資產經營調度權，直接管理專業化公司（平台），以實現集團總部的轉型。法人機構減少20%。

其實，中糧的改革在順利推進中。去年8月，中糧集團旗下中國食品對外發佈公告稱，將掛牌出售其擁有的可口可樂在中國10個瓶裝廠的股權。同時，中國食品於4月15日在北京產權交易中心分別以1元的拍賣底價，轉讓中糧君頂酒庄有限公司及山東中糧君頂酒業有限公司各自55%的股權。另外，中糧還完成了金帝巧克力業務的剝離。

值得注意的是，國資委主任肖亞慶在出席一年一度的中央企業、地方國資委負責人會議上表示，2017年將大力推進央企改制上市，力求集團層面混合所有制有突破。

而在業內人士看來，2017年是央企改革落地年，也是地方國企改革取得明顯成效之年，國企改革將全面進入落實階段，預計混合所有制改革、國資投資運營平台、兼并重組、資產證券化力度將不斷加大。

事實上，作為2014年國資委確定的6家改革試點公司之一，中糧的改革內容是開展改組國有資本投資公司試點。而在去年，中紡與中糧的合併，被外界稱之為「糧油航母」的橫生出世。中紡併入中糧進一步優化同行業央企資源、理順同業競爭關係的重要舉措。而合併后的中糧可以更加鞏固自身在糧食產業的地位、增強在糧食產業的優勢。

對於上述中糧的舉動，香頌資本執行董事沈萌接受《證券日報》記者採訪時表示，中糧在寧高寧主政期間通過大舉併購希望打通食品全產業鏈，強力推動中糧從糧油貿易商向食品生產商轉型，但在連續遭遇挫折后又開始回歸打造糧商的軌道。包括出售五穀道場和之前的金帝巧克力都是中糧在此前盲目擴張后的戰略收縮，也是為下一階段中糧向國有資本管理型企業轉型的必由之路。

（來源：證券日報）

（編輯：梁宇芳）