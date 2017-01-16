理性·建設性

兩年前一次稅務征繳成為此次外界對希捷突然撤資的猜想。江蘇國稅在2015年2年特地組建反避稅專業團隊，與希捷江蘇進行了20輪的談判，最終敲定了14億的補交稅款。

1月16日是希捷的員工辦理離職手續的第五天，由於前幾天主要的一線員工已經辦理離職手續完畢，今天主要辦理孕產期、哺乳期和長白班的員工離職手續，希捷的門口只有稀稀落落的十幾個人來往。我愛我家、餓了么，以及崑山一家工廠的招工人員反而成為工廠門口的主要駐紮人口。保安也在大門外三五成群，一邊吸煙一邊聊接下去到哪裡繼續做保安工作。接下去就是行政人員辦理離職手續了，然後保安們也將離開工廠。雖然還沒有正式註銷工商信息，但再過一段時間，蘇州工業園區蘇虹中路200號出口加工區吳巷路1號在地圖上將不再顯示為希捷科技（蘇州）有限公司。

資料顯示，希捷蘇州於2003年1月在蘇州工業園區綜保區西區(原出口加工區A區)註冊成立，經營範圍為研究、開發、製造、加工各類光、磁碟驅動器、其他驅動器及其部件、各類計算機存儲軟體和系統及其部件、各類計算機周邊產品及其部件，銷售本公司所生產的產品並提供維修等售後服務及有關的技術及諮詢服務。其前身為邁拓科技(蘇州)有限公司，2005年底邁拓科技被希捷收購，主要生產自主品牌(Seagate)的筆記本電腦硬碟、台式機電腦硬碟和企業級伺服器硬碟。

此次關閉公司，希捷蘇州工廠的官方聲明稱，是「由於持續優化運營效率的考慮，根據董事會決定，希捷不得不做出提前解散中國蘇州工廠的決定。對於將因此受到影響的相關員工，我們深表遺憾，本次提前解散蘇州工廠是細節繼續縮減全球生產規模、以更好適應現在及未來市場需求的措施之一。」

從去年7月至今，希捷集團已在全球範圍內採取了幾次類似的行動。 2015年1月，希捷曾宣布全球裁員2950人，占員工總數的6%。同一天，首席執行官和首席運營官雙雙下課，董事長Steve Luczo重新出山兼任首席執行官，並自減25%的薪水。同年9月份，希捷宣布作為全球「勞動力優化」措施的一部分，裁員1050人，約佔員工總數的2%。時隔不到一年，2016年6月底，希捷再次宣布將裁員3% ，即大約1600人。而這也直接導致了希捷蘇州工廠的關閉。

長期來看，希捷面臨的市場競爭壓力是其全球範圍內裁員的主要因素。希捷集團在中國工廠的產品以磁頭驅動的傳統硬碟（HDD）為主。目前新型固態硬碟（SSD）技術的發展，SSD的主流容量已經從32GB增長到了128/256GB，現在SSD最大容量以及近10TB，據預測2018年SSD最高容量將提升到128TB。與此同時，SSD的價格也在一路下降。SSD已經佔據了市場主要份額且呈逐年上升態勢。短短幾年的時間，機械硬碟已經開始面臨被SSD淘汰的局面。

加之硬碟應用的電腦等終端產品的需求降低，導致近幾年蘇州公司和無錫公司的訂單持續減少，產能嚴重過剩。希捷蘇州2015年外貿進出口額19.2億美元，2016年的進出口額12億美元左右。截止2016年9月30日的季度內，希捷出貨硬碟3890萬塊，比此前季度的3680萬塊增加了6％，但是仍遠遠不如去年同期的4720萬塊。

不過，即使作為希捷全球戰略調整的一部分，希捷此次關閉位於蘇州的硬碟驅動器工廠也來得較為突然。據前來辦理離職手續的員工和工廠保安稱，他們也是臨時接到通知，工廠關閉之前，工人沒有任何知曉。

與此形成強烈對比的是，希捷擴大了泰國工廠的硬碟驅動器產能。希捷在2015年啟動了泰國呵叻工廠的擴張計劃，投資4.7億美元，擴大一半產能，增加2500名員工。希捷投資泰國三十多年來保持穩定增長，僅近十年就啟動了8個新項目，投資近20億美元，員工總人數超過1.64萬。

中國勞動力資源等成本的上升，以及諸多跨國企業不再享有早年的稅負優待，是近年來製造業、特別是低端製造業撤離中國，轉移至東南亞等國的主要因素，從希捷的布局動作來看，早於2015年，這家公司就在研究布局東南亞。但即便光景不好，蘇州工廠仍然處於盈利狀態。

因此，兩年前一次稅務征繳成為此次外界對希捷突然撤資的猜想。江蘇國稅在2015年2年特地組建反避稅專業團隊，與希捷江蘇進行了20輪的談判，最終敲定了14億的補交稅款。

據兩年前中青報的相關報導顯示，江蘇國稅認為，該公司江蘇工廠產量占集團的60%左右，年銷售額近400億元，關聯銷售比例為100%，但凈利率僅為1%左右，在集團利潤佔比僅為8%，在中國稅收貢獻極低，其獲利水平與價值貢獻明顯不匹配。「該集團是雙重少徵稅的典型，把利潤轉移到了低稅負國家，集團的所得稅稅負也僅為2%」 。希捷採用稅負倒置的手法，也就是跨國企業把母公司註冊在稅負較低的地區，從而即逃避出資股東所在國的稅收又逃避子公司所在國的稅收。

報導稱，反避稅項目組搜集了2000多家公司資料，查閱了120家上市公司的多年公報，設計了120個方案，最後確定15家同類企業進行類比，確定利潤率為5%。

14億追繳的稅款只是其中一個方面，雙方還有一個APA（預約定價安排Advance Pricing Arrangement）預先繳稅協議，即納稅人與其關聯方在關聯交易發生之前，向稅務機關提出申請，雙方通過事先制定的標準，來確定一個時期內關聯交易的稅收。根據協議，A集團江蘇公司未來4年預計每年將增加利潤約4.5億元，年增加企業所得稅約1億元。

從時間來看，希捷在該輪稅務補繳之前已經有長遠打算，將工廠逐步轉移至成本更低的地區。但稅務征繳后的APA預先繳稅協議還沒有到期，希捷即匆忙離開。兩年前稅務征繳事件后，希捷首席財務官及執行副總裁歐馬立表示，希捷江蘇將認真履行協議要求，承擔起應盡的納稅義務。他同時對江蘇省國稅局在APA談簽中所做的積極努力和提供的幫助表示感謝。蘇州市委常委、常務副市長周偉強也曾在報導中稱， 「起初政府擔心反避稅會給投資者帶來壓力，影響當地的投資環境。現在企業不僅沒跑，反而還追加了投資，這是我們沒有想到的」，認為反避稅實現了稅企合作，化解了企業稅收風險，實現了多方合作共贏。

如今看來，結果卻並不如人意。

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