新浪財經訊 1月16日消息，由香港特別行政區政府及香港貿發局共同主辦的「2017亞洲金融論壇」於1月16日-17日在香港舉行。法國中央銀行榮譽行長諾亞表示，中國經濟重新平衡，這也是一個非常重要的關鍵。這種平衡如果能夠平緩地持續下去的話，對實體經濟也是非常重要的，因為中國經濟體本身的規模在那，已經成為世界上最後的一塊處女地或最後的需求。

以下為會議實錄：

諾亞：首先我們不應該忽視世界經濟增長正面的因素，在歐洲確實有一些經濟的復甦，從去年開始了，這種經濟復甦在不斷強化加速，整個歐元區都表現不錯，無論是出口，還是內部的消費、投資，各個企業公司的資產負債表也在不斷地修復。不要忘記跟2012年相比，歐洲的進展已經非常大了。

2012年歐洲所遇到的這些問題現在基本上都已經過去了。現在大家預測歐洲的經濟增長1.7%左右。第二點是關於全球經濟增長，全世界增長去年是2.3%，今年可能會有一定的改善。一部分是因為能源生產國限產的措施，隨著時間推移能源價格也會逐漸恢復正常。中國經濟重新平衡，這也是一個非常重要的關鍵。這種平衡如果能夠平緩地持續下去的話，對實體經濟也是非常重要的，因為中國經濟體本身的規模在那，已經成為世界上最後的一塊處女地或最後的需求。在中國內部應該增加消費者的需求，增加服務業的比重進行結構性的改革，以確保中國經濟能夠進一步發展，為實體經濟做出貢獻。GDP短暫的增長速度下滑其實不是那麼重要。

說到風險應該談三點，對這些風險我們不應該低估，我們要保持經濟的開放性才能夠推動全球經濟的增長。如果回到閉關鎖國的狀態會非常危險。第二點，關於監管的很多討論，我也不希望在金融領域，在監管措施方面回到2008年之前的狀況。因為之前在危機之後出現了過度的監管，但是我們不希望從一個極端走到另一個極端，過度不監管也會產生同樣嚴重的問題。要不然幾年以後世界經濟又會受到一次影響。

最後一點也是我們現在經常談到的一點，英國脫歐，我個人感覺英國脫歐對英國而言是一個風險，因為離開歐盟，我不是在批評，這是他們自己的選擇，我充分尊重他們的選擇，但是你必須要小心一點，你不可能同時退出歐盟又進入歐盟，當你退出歐盟也就退出了這樣一個單一市場。無論是挪威、冰島，他們都能享受到這個單一市場的優勢。你在這個單一市場就必須遵守同樣的規則。歐盟意味著單一的市場，單一的司法轄區。其實挪威對歐盟的貢獻，從人均的角度來說跟英國是一樣的，所以這不是他們脫歐的理由。單一市場意味著自由的流動，不僅需要服務，同時貨物的自由流動，我們還需要有人的自由流動。所以英國脫歐，其實就是對英國的風險，我希望他們能夠應對這樣的風險。但是我不認為這對歐盟來說是一個風險，因為英國脫歐對整個歐盟的影響會比較小。很多投資可能會進入到歐盟的其他國家。