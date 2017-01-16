理性·建設性

隨著新股發行節奏的加速，中小盤股估值水平或將加速回歸，但市場調整不會一步到位。同時新股發行提速導致專門打新的資金收益率降低，部分打新資金離場可能會影響股指。

年初，A股並未迎來預期的春季躁動，反而「黑色星期一」不期而至。1月16日，創業板指盤中暴跌逾6%，延續此前7連跌的頹勢，當天收報1830.85點，下跌3.64%，瀕臨2015年股市調整的低點。

此前，融創輸血樂視，市場寄望樂視復盤表現。1月13日晚，停盤一個多月的樂視宣布，引入168億元的戰略投資，融創也正式成為樂視的第二大股東。孰料，樂視網當天受創業板全線下跌拖累，16日高開低走，高開3.02%之後一度沖高至38.98元，隨後盤中跳水，盤中跌幅超過5%，收盤時下跌1.12%，報35.40元。

2017年市場延續震蕩行情，目前來看，趨勢並未明朗。除了創業板創下8連跌的階段性記錄之外，新股賺錢神話也被打破，次新股出現下跌態勢。對此，市場人士分析認為，新股的大幅供給對中小板和創業板造成一定的抽血效應，而春節假期臨近，場內資金人氣渙散，各路資金無心戀戰，流動性將繼續呈現緊平衡的狀態。

創業板指「八連跌」

1月16日，上證綜指、深成指、創業板指三大指數的關鍵點位全部失守。滬指收報3103.43點，跌0.3%，成交額2628.3億。深成指收報9712.79點，跌2.95%，成交額2591.6億。創業板收報1830.85點，跌3.64%，成交額727億。

板塊方面，尾盤銀行、保險股率領藍籌股護盤，各指數普遍收窄跌幅。午後，中字頭護盤，中國交建、中國中鐵、中國鐵建、中國交建止跌回升，中國人壽、中國石油、中國平安、中國中車等集體拉升。銀行股午後翻紅，上海銀行、寧波銀行、華夏銀行、北京銀行漲幅居前。

創業板8連跌再創熔斷新低。其中，創業板權重股樂視網復牌沖高回落。根據樂視網最新公告，嘉睿匯鑫（由融創中國實際控制）通過老股轉讓和增資擴股方式對樂視網、樂視致新和樂視影業方面共計投資150億元，華夏人壽、樂然投資向樂視致新投資18.3億元。雖然有此利好，但是樂視網股價並未如預期上漲。市場看來，創業板的估值依舊偏高，對創業板的投資也正趨於理性回歸，市場對於利好消息的消化更為冷靜。

對比A股主要板塊市盈率，創業板平均55.39倍的市盈率仍然偏高，中小板的市盈率為42.36倍，上海A股的市盈率15.63倍，深圳主板的市盈率為24.2倍。根據深交所數據，截至2016年底，2016年創業板上市公司570家，總市值52254.5億元，同比下滑6.55%，本年累計成交額21.68萬億元，同比下滑24%。

此外，太平鳥創下2016年以來非金融類新股最快開板記錄。1月9日上市，三個漲停板之後，於1月12日終結新股上市連續封死漲停板神話，當天最終收盤上漲2.86%。次新股的上漲神話已經終結，「深次新股」指數，其從去年11月22日創出2046.81的高點后，截止到1月12日收盤，跌幅超 27%，報1493.85點。

創業板指再尋平衡？

連續陰跌之後，券商紛紛發表策略對創業板持中性看法。

首創證券分析師邵帥指出，今天主要是新股（IPO提速）的衝擊效應有點被放大了。隨著新股發行節奏的加速，中小盤股估值水平或將加速回歸，但市場調整不會一步到位。同時新股發行提速導致專門打新的資金收益率降低，部分打新資金離場可能會影響股指。

2016年下半年新股發行明顯提速，11月份更是從之前每月27、28家猛增到52家，年內新股發行240家，IPO批文下發280家。截至目前A股總數突破3000家。對創業板和中小板企業來說，新股的加速發行意味著除了行業龍頭之外，個股的稀缺性在降低，殼資源的地位也在下降。

監管層也在關注新股發行提速對市場的影響。據外媒援引消息人士報導，中國證監會主席劉士餘1月14日召集部分在京機構召開座談會，聽取市場人士對IPO（首次公開發行）、再融資、殼資源和新三板等問題的意見和建議。

目前，流動性仍然一直是擾動市場的核心因素。招商證券表示，短期數據看，(1月2日-1月6日)招商A股流動性指數為-3.95，繼續處於負值區間，場外資金供需指標有所下降。據其測算，2017年市場資金總體將呈現1850億元左右小幅凈流入，資金供需基本處於平衡狀態。其中資金供給情況有望小幅改善，保險資管和養老金等長期資金成為增量資金的重要來源，銀行理財資金和境外資金流入預計將會增加。資金需求方面，在脫虛向實的導向下，股市的融資功能將會強化

防風險仍是今年的重中之重，金融去槓桿的進程也在持續推進。基於這樣的宏觀環境下，興業證券判斷，創業板進一步調整，板塊性機會要等年報一季報雷區之後。其判斷，很多投資者認為創業板的倉位結構和籌碼分佈已明顯改善，但事實上出清難度仍然很大，甚至還是堰塞湖，盤子仍然很「重」。並且，之前由於流動性差「出不去」而被迫選擇以時間換空間的投資者越來越按捺不住，下跌時有集中出逃動力。此外，年報一季報或是「雷區」，但市場仍未充分警惕業績不達預期的風險和影響力。一旦業績不達預期，往往即刻面臨拋壓，因此年報一季報對整個創業板板塊的影響應加強防範，不排除引爆籌碼集中出清。

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