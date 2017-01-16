王健林不做房地產了 他發現了這些更賺錢的行當！北京新浪網 (2017-01-16 20:40)
1月14日，王健林在萬達年會上說：「我好幾次建議，是不是在2017年底或2018年把商業地產名字改了得了，叫商業投資管理服務集團，別再當地產商了。」
王健林不做地產了，這是為什麼？關於這背後的原因一時之間是眾說紛紜。不過橙鑒認為，這也不至於要我們去絞盡腦汁。畢竟擺在明面上的道理很簡單，明顯是老王發現有來錢更快的行當！
但到底是哪些產業把老王從深耕28年的房地產圈給拐出來了呢？
我們先看一下萬達2016年的主要業務收入表：
雖然地產收入依然佔據大部分的比例，但是萬達服務業凈利潤（未經審計）佔比已經超過了60%。去年地產收入下降25%，但是萬達集團總的收入還實現增長，就是因為文化、網路這些新興產業增速大大高於地產。所以，王健林在制定2017小目標的時候，瞄準了以下幾個吸金業務：
一、玩轉「空手道」你掏錢，我辦事
王健林多年前曾講過一句話：企業經營的最高境界就是「空手道」，這個空手道可不是騙子，是有了品牌，有了能力，別人找上門來，你一分錢不出憑品牌就能掙錢。顯然，如今的萬達已經可以實現這句話。
2017～2019年，每年開業交付30個萬達廣場給投資方，凈租金雙方分成。具體模式就是投資方拿錢下訂單，萬達負責找地、建設、招商和運營。2020年以後原則上不再搞重資產，全部為輕資產。
而在輕資產中，2017年開始將主推合作模式（就是對方出地又出錢，萬達負責設計、建設指導、招商運營，凈租金雙方7比3分成。），每年確保簽約20個以上，上不封頂。
要不是在地產圈刷了20多年的臉，這種合作模式還真是做不來！
橙鑒說
二、電影產業要佔據全球20%的市場份額，帶著中國電影一起飛
王健林說，2020年整個萬達電影產業要實現100億人民幣的凈利潤。電影製作、發行、放映都要成為全球領軍企業，並探索全球電影發行的可能，助力萬達電影、中國電影走向世界。
全世界只有好萊塢的「六大」具備全球發行能力，萬達要是能做出與之比肩的「萬達屋」自然是極好的！不過這個中國電影走向世界，單是演技的突破也是任重道遠～
橙鑒說
三、？IP賽事、旅遊兩不誤
萬達今年要在中國新打造一個自有IP賽事，落地兩個國際賽事，並簽約一家國際體育組織的商業合作。
在國內，萬達要做最大的旅遊品牌；在世界，萬達要做第四家文化旅遊全球品牌！王健林說，旅遊這塊，萬達首先要在規模上做到全球第一，在全球開業25個「萬達城」，其中海外開業5個！
老王你第一個要打敗的對手是迪士尼嘛？
橙鑒說
四、讓萬達酒店佇立在世界各地？
從前，在全球眾多高端酒店品牌中，沒有一家來自於中國。今後萬達酒店品牌將開始走向世界。目前萬達已在海外地標城市簽約了一批萬達文華酒店。幾年以後，萬達酒店在海外開業十幾家，在國內開業一百幾十家，到那時，萬達的高端酒店品牌在全球一定會樹立起來。
走出國門必然是好的！說好了，咱們千萬別學李嘉誠！
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