毫無疑問，面對進入新常態下的2016年中國汽車市場，車企無論是在汽車戰略、產品營銷還是品牌影響力等多個維度都在彰顯出深耕中國汽車市場的決心。而面對移動互聯、車聯網、新能源、汽車後市場、汽車金融等在市場化大潮下呈現出追求創新求變的態勢，車企更是主動「出招」，這其中比亞迪作為自主品牌的代表在2016年留下了濃墨重彩的一筆。

1月6日，由財經媒體經濟觀察報創立的BCA中國汽車榜頒獎十周年典禮在北京W酒店隆重舉行。在BCA中國汽車榜進入十周年的重要時間節點，此次頒獎典禮旨在對2016年度整個中國汽車行業中的優秀汽車企業、傑出汽車人物和具備標杆性影響力的汽車產品進行表彰，而比亞迪股份有限公司（以下簡稱「比亞迪」）憑藉其在2016年的優異表現獲得年度卓越自主品牌企業這一重磅獎項。

目前，雖然2016年全年汽車市場銷量的最終統計數字尚未出爐，但據比亞迪內部人士透露，比亞迪在2016年旗下新能源乘用車銷量超過10萬輛已經板上釘釘，相比2015年的6.1萬輛銷量成績將提高至少64%。在2016年的新能源車銷量上超過特斯拉的比亞迪會毫無疑問的奪得全球新能源車銷量冠軍的桂冠。

比亞迪能獲這樣的成績和市場的認可，這與其早於行業多年提前布局新能源並持續深耕市場的積淀密不可分以「綠色夢想」為驅、始終堅持在新能源領域的投入和研發是分不開的。目前，比亞迪不僅佔領了國內新能源汽車銷量制高點，還在電池、電機、電控等新能源汽車核心領域處於領先地位，一舉將中國製造的旗幟插在全球汽車市場的舞台上。作為自主品牌而言，其需要跨越的難度和卓越的付出可想而知。

一直在耕耘並守護自己的「綠色夢想」的比亞迪已經成為新能源汽車的引領者，「年度卓越自主品牌企業」這一稱謂，比亞迪受之無愧。

全面開花

作為國內堅定不移發展新能源汽車的領軍人物，在新能源汽車大爆發的2016年，比亞迪交出了一張新能源汽車銷售靚麗的成績單。但在看不見的背後，比亞迪耕耘已久。從出售國內首款面向私人消費者的純電動車，到與戴姆勒合資成立中國第一個專注於電動車的品牌，時間已過近十年。而踩准新能源汽車大爆發節奏的比亞迪，在2016年不僅實現新能源汽車的大豐收，制定的太陽能電站、儲能電站戰略也在穩步前進，更為重要的是，比亞迪開始有不斷奔跑的能力。

毫無疑問，2016年是比亞迪新能源戰略的轉折點和爆發點。2016年，比亞迪全面發佈「王朝」系列車型，全系覆蓋轎車、SUV等細分市場。按照王傳福的戰略布局，比亞迪唐、宋、元車型憑藉領先的542技術，組成「三叉戟」矩陣，使比亞迪新能源SUV家族形成了從中大型、中型到中小型的全面覆蓋。隨著「王朝」系列車型的逐步上市，比亞迪完成了穩守新能源汽車王者寶座的願望，也實現了傳統燃油車與新能源汽車雙線并行的產品布局的戰略。最新數據顯示，2016年1-11月比亞迪總銷量接近44萬台，其中燃油車銷量持續增長，新能源車銷量超過9萬台，佔比超過國內新能源車總銷量1/3。

從積極推動新能源汽車的推廣和發展，到發佈「7+4」全市場戰略，逐步實現全市場布局，比亞迪在中國新能源市場上以壓倒競爭對手的態勢獲得大批擁躉。從當下的市場形勢來看，比亞迪新能源戰略思路的正確性已然得到驗證，更為重要的是，比亞迪的綜合能力和盈利能力也開始逐漸顯現。

回望過去十三年，比亞迪從零起步進入造車領域，在產品戰略、營銷模式、經營管理等方面一直在傳承與創新中前進，目前比亞迪已經悄然成長為中國主流車企中最具成長性的企業之一，更是在生產、銷售和人才培養等方面擁有了深厚積累。而根據比亞迪發佈的2016年三季度財報顯示，比亞迪預計2016年歸屬於上市公司股東凈利潤50億元至52億元，將同比增長77.09%至84.17%，遠遠高於汽車整車行業平均凈利潤增長率為19.25%的表現。可見，提前布局新能源汽車的比亞迪已經成為新能源汽車領域最大的獲利者。

「一直以來，BCA中國汽車榜評選都依照公開、透明的客觀數據，建立獨立權威的評價體系，對中國汽車行業進行全面梳理，最終遴選出最優秀的企業與行業的優質產品。以這些企業和產品為標杆，勾勒出中國汽車行業發展的代表性方向，藉此推動中國汽車行業升級和轉型的發展進程。」中國流通協會秘書長肖政三在BCA中國汽車榜頒獎十周年典禮當天的致辭中表示，比亞迪獲得年度卓越自主品牌企業可謂實至名歸。

再接再厲

但所謂卓越就是要不斷超越自己。

進入2017年，新能源汽車在國內市場需求持續旺盛已是必然的趨勢，在全球汽車市場中，新能源的火熱依舊不減。目前，保持良好的發展勢頭的比亞迪已經提前布局新能源汽車業務，新能源汽車繼續熱銷已經可以預見，而集中火力猛攻傳統SUV車型的戰略也有望將推動比亞迪傳統汽車銷量的穩步增長。

但比亞迪前進的腳步也一直沒有停止。按照比亞迪的戰略安排，在2017年上半年，比亞迪將會集中迎來新產品的密集投放包括唐100、秦100、混動/電動版宋、混動/電動版元等新能源汽車，以及K系列電動大巴、J系列重型電動卡車和T系列中型電動卡車等商用車新品。

而對於比亞迪的戰略未來，比亞迪掌門人王傳福王傳福一直是一個「先知先覺」的人。善於通過外界以及市場的趨勢來為比亞迪的不同發展階段尋找熱點的他，曾經看好電池行業的曾經認為一輩子可以做電池，但是在鋰電池接近高點時，在他指揮下的比亞迪轉身投入汽車，抓住了新能源汽車這千載難逢的機遇。現在，王傳福將比亞迪下一個重心放在輕軌，他認為這是一個發展潛力無限的空間，也堅信三維立體化交通是比亞迪不二選擇，單軌軌道被視為比亞迪未來五年的新增長點。目前，比亞迪已經正式進軍輕軌產業，發佈「雲軌」戰略。在2016年10月11日，比亞迪與國家開發銀行更是雙方壕擲600億在深圳正式簽署《單軌軌道交通產業戰略合作協議》。

除了積累多年的新能源技術以及亟待發力的輕軌之外，在一直儘力耕耘的的品牌和營銷方面，比亞迪也正在實現「軟實力」的提升。事實上，比亞迪從「秦」開始一系列以中國朝代命名的新能源車系的相繼推出並啟用篆體中文LOGO標識來取代BYD三個字母之後，比亞迪就一直在努力提升品牌識別度。不久前，比亞迪更是宣布啟用聯合國「和平大使」、奧斯卡獎得主萊昂納多·迪卡普里奧代言比亞迪新能源汽車，該新聞更是一度刷爆朋友圈。依靠「小李子」全球的影響力，勢必將為比亞迪所代言新能源車型的品牌力和影響力實現新的進階。

儘管新的戰略和動作重重，但經歷過大起大落的比亞迪仍然十分清楚新能源汽車才是比亞迪的王牌。「對於比亞迪而言，很早就確認了新能源汽車對於比亞迪的戰略地位。在新能源車汽車方面，比亞迪的電子控制技術、全時電四驅技術、磷酸鐵鋰電池技術在行業內還是有領先優勢的，通過合作的方式實現人工智慧和車載通訊能力也是圍繞新能源車的。未來，比亞迪最核心的業務一定是圍繞著新能源車汽車以及相關產業鏈。」比亞迪內部人士透露。

經過二十多年發展，比亞迪已經是一家橫跨IT、汽車、新能源三大產業的大型企業，與此同時也在不斷推進手機部件及組裝業務、二次充電電池及光伏業務的快速發展。但就汽車行業而言，這家汽車行業里申請專利最多的車企、研發投入也是最多的車企，正在經過十三年的耕耘繹出一段段精彩的歷程，而其商業創新的領導者身份以及對時代進步的驅動也將被人們所記住。

（資訊）