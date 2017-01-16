張繼科Papi醬兩大網紅握手 新單曲?藏獒賣萌|圖北京新浪網 (2017-01-16 20:36)
日期:1月16日晚，微博之夜如約而至，張繼科獲得微博年度熱點人物獎，跟網紅Papi醬一同上台。
張繼科，奧運冠軍+網紅詩人；Papi醬，微博短視頻女王。兩人上台之後，完成了網紅界的意義重大的一次握手。
張繼科上台領獎接受採訪，被問到新發的單曲《心藏》銷量突破10萬，張繼科也道出了跨界發單曲的原因：「在我打比賽的時候，無論在國外還是國內，粉絲都會給我加油。所以我利用業餘時間我也想給他們一份驚喜，當做一份禮物。」
將來還會不會有更多驚喜？張繼科靦腆一笑：「看他們支不支持。」現場粉絲用熱烈的狂呼給了他答案。
（新體）
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