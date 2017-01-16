日期:1月16日消息，澳網首日比賽中，頭號種子穆雷三盤橫掃馬爾琴科，順利晉級下一輪。正如比分板所顯示的那樣，穆雷也承認今天並沒有拿出自己的最好狀態。此外，英國人表示自己已經足夠成熟去捍衛世界第一的寶座了。

今天是澳網的第一個比賽日，賽會頭號種子、五度亞軍得主穆雷稍顯慢熱，在前兩盤都是先被破發麵對落後局面的情況下，他最終以7-5/7-6（5）/6-2戰勝了烏克蘭人馬琴科，晉級第二輪。「我不認為我打了一場出色的比賽，比賽的環境和訓練環境有很大的不同，上周天氣可能還沒有這麼炎熱，我還需要時間來適應一下。」穆雷說到。

2016年突出的表現讓穆雷成為了新任世界第一，賽后穆雷也表示了自己捍衛世界第一寶座的決心。「成為世界第一感覺很棒，我用了很長的時間才達到這個成就，我希望能繼續保持在這個位置上，我已經遠遠不是年輕球員了，我相信自己已經足夠成熟了。」

下一場比賽穆雷將要對陣年輕球員盧布廖夫，世界第一也為小球員送上了讚美。「我對他了解不多，從來沒和他打過球，但我以前看過他打球，他擊球很有威力。去年我在美網看到他對陣尤茲尼，他確實不錯，擊球乾淨利落。」

本屆澳網許多青少年球員紛紛湧現，賽后英國名將也分享了自己青少年時代的記憶。「我記得我在澳網和納達爾有過一場比賽，當時我19歲，納達爾比我大一歲，但是他那個時候已經是很高的水平了。當時我們在中心球場打了五盤，那場比賽對我來講也很重要，我做得很好，也給了我很多的自信心。其餘的，還有在溫網和納爾班迪安，我在青少年時期都和他們有過交鋒。」

儘管穆雷現在高居世界第一，但他五次在澳網屈居亞軍，不過世界第一還是依然相信自己有機會問鼎。「是的，我在這裏輸過一些很艱難的比賽，但我覺得很有積極意義，我非常喜歡在這裏打球。不管是否拿到了最終的冠軍，至少我在這裏奉獻了很多精彩的比賽。但從另一方面來說，我也一直在嘗試，我未來應該還有幾次機會，當然我希望今年能成功了。」

（楊宏志）