北京市網信辦依法責令融媒體網站整改北京新浪網 (2017-01-16 20:33)
來源：網信北京
近日，北京市網信辦依法約談融媒體網負責人，就該網涉嫌冒用國家機關名義開展互聯網信息服務、故意傳播虛假新聞信息，干擾行業秩序提出嚴肅批評，並責令整改。
據查，融媒體網（www.rongmeiti.net 京ICP備15032876號-7）由融媒體網（北京）文化傳媒有限公司運營，該網在自我介紹欄目中公然宣稱其由「中央網信辦指導」，但不能提供有效證明文件；該網未取得互聯網新聞信息服務資質，擅自從事互聯網新聞信息服務；1月6日，該網站於自行發佈《今日頭條被整頓暫停服務？互聯網牌照引發監管危機》，在未核實信息真實性情況下，將事件報導為「據知情人士爆料，今日頭條的時政新聞內容被全部刪除，或因沒有《互聯網新聞信息服務許可證》所致」，擅自發佈應由政府主管部門發佈的時政類新聞信息，嚴重干擾正常的行業治理秩序，並涉嫌傳播謠言。
該網的上述行為嚴重違反《互聯網信息服務管理辦法》、《互聯網新聞信息服務管理規定》等相關法律規定，擾亂互聯網新聞信息傳播秩序。對此，北京市網信辦依法責令融媒體網站立即進行整改，並將視網站整改情況做出進一步處罰。
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