新浪科技訊 1月16日晚間消息，今日，東方明珠（600637.SH）發佈公告，其全資子公司百事通投資擬通過公開掛牌方式轉讓其持有的艾德思奇44.7785%的股權，若本次轉讓事項成功完成，百視通投資持有艾德思奇股權的比例將變為10%。

艾德思奇的主要業務為移動終端業務、廣告代理業務及軟體業務。2014年8月19日，百視通新媒體股份有限公司曾宣布以總價9588萬美元收購移動廣告平台艾德思奇51%的股權。

百事通宣布，公司全資控股的百視通投資擬以4069.11萬美元受讓紅陽榮暉所持艾德思奇1%的股權。同時，百視通投資以700萬美元增資adSage Cayman，並同步以4818.89萬美元受讓adSage Cayman部分股權。增資及股權受讓完成後，百視通投資將合計持有adSage Cayman 51%股權。另外，公司參考評估結果，並綜合參考市場可比公司估值及可比交易估值等定價依據，確定艾德思奇本次整體估值為1.88億美元。

百視通此前曾表示，通過控股艾德思奇，將打通公司全媒體廣告與數字營銷戰略的布局，不僅能夠有效地提升公司整體廣告產值，亦可以艾德思奇為業務的重要抓手，實現品牌廣告主向新媒體領域特別是移動廣告領域的延伸，提升百視通在新媒體廣告市場的影響力，構建公司互聯網廣告、網路營銷生態鏈。

而關於本次出售股份，東方明珠在公告中提到，本次轉讓是上市公司對數字營銷與廣告發展戰略進行調整的具體體現之一。

「首先，上市公司在完成吸收合併后，結合合併前兩家上市公司的優勢及自身原有業務的特點、充分考慮協同整合的可能性及效益，對上市公司整體戰略進行了調整和優化，提出了「娛樂+」的戰略思路。在這一戰略思路的指導下，上市公司打造基於「娛樂+」生態的數字營銷與廣告業務將從以第三方流量經營為核心轉到以圍繞自身泛娛樂內容資源和新媒體流量庫存經營廣告為主。

其次，基於「娛樂+」生態打造，優化業務布局與結構的戰略思路。上市公司期望通過本次轉讓事項與聚焦於廣告行業的市場主體進行多層次的合作，實現一定的優勢互補、提升資產運營效率、提高資源價值，拓展和壯大「娛樂+」生態的影響力和資本市場價值。」

另外，公告也指出，如本次交易完成，預計對公司 2017 年經營成果的主要影響是，增加稅前投資損益約為 2-3 億元人民幣。（譚宵寒）

以下為公告全文：

上海東方明珠新媒體股份有限公司出售資產公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

交易簡要內容： 上海東方明珠新媒體股份有限公司（以下簡稱「上市公司」或 「公司」） 的全資子公司百視通投資管理有限責任公司（以下簡稱「百視通投資」） 擬通過公開掛牌的方式轉讓其持有的北京艾德思奇科技有限公司（以下簡稱「艾德思奇」） 44.7785%的股權，若本次轉讓事項成功完成，百視通投資持有艾德思奇股權的比例將變為 10%。 本次轉讓事項標的資產的交易價格將按經國資主管部門評估備案的評估報告的結論為依據確定

本次交易是否構成關聯交易：本次轉讓事項中，百視通投資擬以公開掛牌的方式轉讓艾德思奇部分股權，由於受讓方的不確定性，目前無法判斷本次交易是否構成關聯交易。

本次交易未構成重大資產重組：根據《上市公司重大資產重組管理辦法》（根據 2016 年 9 月 8 日中國證券監督管理委員會《關於修改〈上市公司重大資產重組管理辦法〉的決定》修訂）的相關標準計算： （ 1 ）本次出售的資產總額占上市公司最近一個會計年度經審計的合併財務會計報告期末資產總額的比例未達到 50%以上；（ 2 ）本次出售的資產在最近一個會計年度所產生的營業收入占上市公司同期經審計的合併財務會計報告營業收入的比例未達到 50%以上；（ 3 ）本次出售的資產凈額占上市公司最近一個會計年度經審計的合併財務會計報告期末凈資產額的比例未達到 50%以上。綜上所述，本次交易不構成上市公司重大資產重組。

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由於本次轉讓事項擬通過產權交易所公開掛牌轉讓，因此交易生效尚需履行的審批程序包括但不限於： 公司控股股東上海文化廣播影視集團有限公司轉報上級國有資產監管部門，完成對資產評估報告的核准或備案；產權交易所對百視通投資掛牌資格的審核 。

一、交易概述

（一）基本情況

本次轉讓事項為公司的全資子公司百視通投資擬通過公開掛牌的方式轉讓其持有的艾德思奇 44.7785%的股權，若本次轉讓事項成功完成，百視通投資持有艾德思奇股權的比例將變為 10%。

（二）董事會審議情況

2017 年 1 月 9 日，公司第八屆董事會第十八次（臨時）會議審議通過了《關於公開掛牌轉讓艾德思奇部分股權的議案》。

（三） 交易生效尚需履行的審批及其他程序以及公司履行程序的情況。

由於本次轉讓事項擬通過產權交易所公開掛牌轉讓，因此交易生效尚需履行的審批程序包括但不限於： 公司控股股東上海文化廣播影視集團有限公司轉報上級國有資產監管部門，完成對資產評估報告的核准或備案；產權交易所對百視通投資掛牌資格的審核 。

二、 交易各方當事人情況介紹

（一）交易對方

由於本次轉讓事項擬通過產權交易所公開掛牌轉讓，因此本次轉讓事項的交易對方和其他當事人（或有）尚不確定。

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（ 二 ） 出讓方

公司名稱： 百視通投資管理有限責任公司

公司類型：有限責任公司（法人獨資）

法定代表人：張煒

註冊資本： 90000 萬元人民幣

公司住所：中國（上海）自由貿易試驗區馬吉路 2 號 16 層 01K室

經營範圍：投資管理，投資諮詢（除經紀），實業投資。[依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動]

控股股東 ： 上海東方明珠新媒體股份有限公司

三、交易標的基本情況

（一） 本次轉讓事項的交易標的為北京艾德思奇科技有限公司44.7785%股權。

（二）標的公司基本情況。

公司名稱：北京艾德思奇科技有限公司

公司類型：其他有限責任公司

法定代表人：張煒

註冊資本： 1083.5556 萬元人民幣

公司住所：北京市海淀區學院路 39 號唯實大廈 701 室

經營範圍：技術開發、技術服務、技術諮詢；貨物進出口；技術進出口；代理進出口；代理、發佈廣告。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准后依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

主要股東：百視通投資管理有限責任公司（持股比例 54.7785%）、北京大洋洪銳投資管理中心（有限合夥） （以下簡稱「大洋洪銳」 ，持股比例 45.2215%） 。

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（三） 權屬狀況說明

交易標的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況， 不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施， 不存在妨礙權屬轉移的其他情況

（ 四 ） 相關資產運營情況的說明

2014 年 8 月，經百視通新媒體股份有限公司 （以下簡稱「百視通」，為公司重組並吸收合併前的主體）第七屆董事會第二十六次會議審議通過，百視通通過全資控股的百視通投資分別受讓艾德思奇51% 股權 ， 同時以增資和受讓股權相結合的方式獲得 adSage Corporation 51%股權，共計支付 9588 萬美元。通過上述境內和境外的交易，百視通投資獲得了艾德思奇集團（包含境內及境外主體）的控股權，持有艾德思奇集團權益的比例為 51%。 2015 年 6 月，上市公司第七屆董事會第三十五次會議審議通過了對艾德思奇境內外分別增資的議案，后經 2015 年 10 月 29 日 召開的公司第八屆董事會第七次會議對方案的調整，百視通投資對艾德思奇增資 1 億元人民幣，持股比例從 51%上升至 54.7785%。

（ 五）有優先受讓權的其他股東是否放棄優先受讓權。

艾德思奇於 2017 年 1 月 9 日召開股東會，決議同意百視通投資以公開掛牌的方式轉讓艾德思奇 44.7785%股權，其他股東同意放棄優先受讓權。

（六） 艾德思奇最近一年又一期的主要財務指標

單位：萬元 2016 年 7 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

資產總額 99，079.73 77，168.79

負債總額 82，998.23 73，474.95

資產凈額 16，081.49 3，693.84

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單位：萬元 2016 年 1-7 月 2015 年度

營業收入 188，841.60 278，737.55

凈利潤 2，147.74 2，366.68

扣非凈利潤 2，017.10 1，913.79

注：以上數據經中審亞太審字 （2016） 010623 號 《審計報告》 審計。

（七） 艾德思奇最近 12 個月內未曾進行資產評估、 增資、減資、改制。

（ 八 ） 會計師事務所情況

艾德思奇財務會計報告由中審亞太會計師事務所（特殊普通合夥）出具的標準無保留意見的中審亞太審字（ 2016 ） 010623 號《審計報告》審計。中審亞太會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券、期貨業務資格。

（ 九）交易標的的評估情況

為本次轉讓事項，百視通投資聘請有證券從業資格的評估機構對艾德思奇的股東全部權益進行評估，目前所有評估工作尚未完成，所有評估工作的完成將以評估報告完成國資主管部門評估備案為準。

（十 ） 本次轉讓事項不涉及債權債務的轉移。

（十一 ）交易標的的定價情況及公平合理性分析

本次轉讓事項中，百視通投資擬以艾德思奇經評估的股東全部權益數為依據，對擬轉讓的艾德思奇 44.7785%股權進行定價。

擬交易價格以有證券從業資格的資產評估機構的評估結果及國有資產監管部門審核或備案確認的結果為依據推算而得。

四、 交易合同或協議的主要內容

由於本次轉讓事項擬通過產權交易所公開掛牌轉讓，本次轉讓事項的交易對方尚不確定，因此本次轉讓事項尚未簽訂交易合同或協議。

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五、 涉及收購、出售資產的其他安排

本次轉讓事項不涉及到人員安置和土地租賃等情況；按目前情況合理預計，交易完成後將不會新增關聯交易、不會與關聯人產生同業競爭； 出售資產所得款項將用於百視通投資的持續經營和對外投資等用途；本次轉讓事項不涉及上市公司股權轉讓或高層人事變動計劃等其他安排。

六、出售資產的目的和對公司的影響

（ 一 ）出售資產的目的

首先， 上市公司在完成吸收合併后，結合合併前兩家上市公司的優勢及自身原有業務的特點、充分考慮協同整合的可能性及效益，對上市公司整體戰略進行了調整和優化，提出了「娛樂+」的戰略思路。在這一戰略思路的指導下，上市公司打造基於「娛樂+」生態的數字營銷與廣告業務將從以第三方流量經營為核心轉到以圍繞自身泛娛樂內容資源和新媒體流量庫存經營廣告為主。 本次轉讓事項是上市公司對數字營銷與廣告發展戰略進行調整的具體體現之一。

其次，基於「娛樂+」生態打造，優化業務布局與結構的戰略思路。上市公司期望通過本次轉讓事項與聚焦於廣告行業的市場主體進行多層次的合作，實現一定的優勢互補、提升資產運營效率、提高資源價值，拓展和壯大「娛樂+」生態的影響力和資本市場價值。

（ 二 ）該項交易本身預計獲得的損益

經測算， 如本次交易完成，預計稅前投資收益約為 2-3 億元人民幣 。

（三）該項交易對公司財務狀況和經營成果的影響

經測算， 如本次交易完成，艾德思奇公司將不再納入本公司合併報表範圍，剩餘股權將計入「可供出售金融資產」項下後續計量。

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經測算，如本次交易完成，預計對我司 2017 年經營成果的主要影響是：增加稅前投資損益約為 2-3 億元人民幣 。

（ 四 ）其他需說明事項

百視通投資對艾德思奇共提供了 4656 萬元股東直接借款，到期日為 2017 年 6 月；上市公司通過銀行委託貸款的方式為艾德思奇提供了 6000 萬元借款，到期日為 2017 年 9 月 21 日。艾德思奇將按照借款協議約定的到期期限按時歸還上述借款。

特此公告。

上海東方明珠新媒體股份有限公司董事會

2017 年 1 月 17 日