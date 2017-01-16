（中央社記者楊淑閔台北2017年1月16日電）農委會副主委陳吉仲表示，有關去年底由農業科技研究院動物科技研究所完成的瘦肉精萊劑的動物實驗，還要做方法論等的審視，而且所涉食安是跨部會政策，農委會不做單獨發布。



瘦肉精萊克多巴胺的動物實驗，由農委會委請農科院動科所執行，前政府時期，原本預計105年底完成。



陳吉仲強調，國內畜牧業禁用瘦肉精，去年底完成的報告，必須再進行方法論等相關作業審視，而且相關政策所涉食安領域是跨部會的，因此會由行政院統整、決策，農委會不會單獨對外發布資訊。



農委會主委曹啟鴻去年11月在立法院表示，農委會正在進行瘦肉精對動物風險評估的研究計畫，防檢局8日證實實驗已完成，現正進入整理資料階段，由於立院曾要求報告須給立委，因此外傳研究結果可能會在1月至2月間曝光。1060116