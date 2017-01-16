世貿年貨展創新高 逾32萬人次參觀中央社 (2017-01-16 20:15)
（中央社記者黃麗芸台北2017年1月16日電）「2017世貿年貨大展暨禮品贈品展」今天閉幕，貿協指出，5天展期共吸引逾32萬人次參觀，平均每天有6.4萬人次進場，創下年貨展新高紀錄。
由中華民國對外貿易發展協會所主辦的第四屆「2017世貿年貨大展暨禮品贈品展」於12日至16日在台北世貿一館舉辦，今年共徵集388家廠商、使用600個攤位，也是全台最大的室內年貨展。
活動期間適逢冷氣團來襲，貿協表示，這也促使民眾選擇到室內採買年貨的誘因大增，今年5天展期共吸引超過32萬人次參觀，較去年活動的31萬人次成長，也創下年貨展新高紀錄。
場外冷颼颼、場內熱呼呼，世貿年貨展內處處人擠人，廠商們的吆喝聲和民眾的搶買聲此起彼落，海鮮、年菜、零食、年節伴手禮都是重點熱銷商品；此外，千元福袋大方送、每日早鳥禮及新春恭賀吉祥畫大師揮毫等活動，也都洋溢過節的歡樂氣氛。
貿協表示，今年也特別和北港朝天宮合作，推出「擲筊做公益，求得金媽祖」活動，民眾只要捐獻新台幣100元做慈善，即可參加擲筊競賽，優勝者可將重達1兩、造價超過8萬元的朝天宮金媽祖迎回家，活動募得款項也於今天下午全數回饋捐贈給這次參與年貨展的18家慈善團體。
同時，駐駕世貿一館的北港媽也在今晚6時起駕回鑾，由哨角隊引導著將軍與北港媽緩緩前行，現場所有人都聚集恭送，為本屆年貨展畫下完美句點。
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