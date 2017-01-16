東莞市長：不存在台資企業撤離潮中央社 (2017-01-16 20:21)
（中央社台北16日電）針對中國大陸網路近來傳出有數千家台資企業撤離東莞，廣東省東莞市長梁維東今天說，過去3年來當地台資企業家數「波動不大」，台資「始終是當地外資的主要力量之一」。
新華社報導，梁維東對此表示，2014至2016年，東莞台資企業的家數分別是3455、3437、3447家。
報導引述東莞市商務局統計數據指出，目前東莞台資企業數量佔外企的1/3，合約外資和實際利用外資額比重約1/4。其中，企業家數比重自2008年以來，一直穩定在1/3左右。
梁維東說，過去5年確實有少數台資企業關閉、外遷，這些台資企業影響的投資額為9.8億美元。
統計顯示，2016年東莞關停外遷的台資企業家數有74家，其中以傳統勞動密集型企業為主，9成以上為合約利用額低於300萬美元（新台幣約9500萬元）的中小企業。
東莞市商務局對此表示，這些波動是「正常的市場行為」，東莞依然歡迎包括台資在內的所有外資前往投資，「相信台企能夠在東莞得到很好的發展」。1060116
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