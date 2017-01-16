女排獲微博突破體育團隊獎 郎平提前送新春祝福北京新浪網 (2017-01-16 19:54)
中國女排三位姑娘領獎
1月16日晚，微博之夜在國家會議中心舉行，中國女排獲得「微博年度突破體育團隊」獎項，新浪微博副總裁曹增輝頒獎。
郎平因為要去美國做手術並沒有到場，提前錄製了一個短片。魏秋月、徐雲麗、林莉代表中國女排到場領獎。郎平感謝了微博粉絲對女排姑娘們的關係和牽掛，同時感謝了微博這個平台以及曹國偉先生。郎平同時遙祝大家新年快樂，萬事如意。
有一種堅韌的智慧叫郎平，有一種頑強的精神叫中國女排，致敬微博年度突破體育團隊--中國國家女子排球隊！
（新體）
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