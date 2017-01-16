日期:1月16日，今天2016-17賽季常規賽繼續進行，共有7場比賽，以下為這幾場比賽中出現的一些有趣數據。

今天雷霆以122-118戰勝國王，是拉塞爾-威斯布魯克本季第42場比賽，他得到第20次三雙，36分11個籃板10次助攻。在NBA史上，此前僅有一名球員單季得到第20次三雙用時更短，他就是1961-62賽季的奧斯卡-羅伯特森(第32場)。

在今天以137-112戰勝籃網的比賽中，火箭首發五虎皆得分10+籃板7+。上一支首發五虎單場有此表現的球隊，是2012年4月6日負於雄鹿的山貓。而火箭首發五虎上一次打出同樣的比賽，是在1970年12月5日勝湖人，當時火箭還在聖迭戈。

在今天猛龍以116-101戰勝尼克斯的比賽中，約納斯-瓦蘭丘納斯得到12分16個籃板。近3場，他共得到44分49個籃板。在他之前，僅有2名猛龍球員單季連續3場得到這麼多分，和這麼多籃板，分別是2003年1月的傑羅姆-威廉姆斯，和2003年12月，以及2004年2月的唐耶爾-馬紹爾。

本場尼克斯在第三節僅得8分，卻在第四節砍下39分。尼克斯上一次單場某一節得分，比此前一節多出30分，還是在1956年11月21日對韋恩堡-活塞。該場首節，尼克斯僅得5分，卻在第二節砍下36分。但最終，他們仍以103-104加時告負。

今天邁克-鄧利維出戰了他加盟老鷹后第2場比賽，得到20分，率隊以111-98戰勝雄鹿。上一位賽季中途加盟老鷹，並在為新東家出戰的首場或第二場得分20+的，是2004年2月18日的拉希德-華萊士。當天對籃網，剛從開拓者轉會而來的華萊士得到20分，但第二天他又被送至活塞，並於該賽季奪冠。

今天道格-麥克德莫特替補得到31分6個籃板，率公牛以108-104戰勝灰熊。上一位單場得分30+籃板5+，並隨隊獲勝的公牛替補，是2007年12月28日對雄鹿比賽中的本-戈登(31分5個籃板)。

在今天小牛以98-87戰勝森林狼的比賽中，J.J.-巴里亞出戰16分32秒，5投全中得到15分，還有3個籃板3次助攻。在小牛隊史上，此前僅有1名出場時間不足20分鐘的球員至少5中5，還抓下至少3個籃板，送出至少3次助攻。2013年3月24日對爵士，埃爾頓-布蘭德出戰18分鐘，5中5得到10分，還有5個籃板3次助攻。(魑魅)