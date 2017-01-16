日 期：2017年01月16日



公司名稱：隆中網絡(6542)



主 旨：董事會通過取得有價證券之相關資訊



發言人：熊家麒



說 明：



1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:飛魚數位遊戲股份有限公司2.事實發生日:106/1/16~106/6/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額不超過新台幣新台幣15,512千元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:飛魚數位遊戲股份有限公司，與本公司無任何關係。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易尚在洽談中10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易尚在洽談中11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:交易尚在洽談中，交易總金額不超過新台幣15,512千元12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產之比例：約為1.01%佔業主權益之比例：約為1.64%13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:開拓市場通路及分散市場風險15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，擬追認後補行公告董事會通過日期(以上文字請自行增刪)18.監察人承認日期:1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.待監察人承認後補行公告(以上文字請自行增刪)19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無