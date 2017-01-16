（中央社台北2017年1月16日電）中國大陸商務部今天統計指出，2016年大陸全國投資者累計向海外投資人民幣1.13兆元（新台幣約5.2兆元），較2015年大幅成長44.1%。這一數字不包括金融類投資。



然而，2016年12月份，大陸投資者在海外的投資額僅558.6億元，較去年同期大減39.4%。



中國大陸商務部今天在官網公布的數字提到，大陸全國投資者2016年共向全球164個國家和地區的7961家企業，作出1.13兆元的直接投資。



這項統計還指出，中國大陸企業在海外承包的工程，2016年共入帳1.06兆元，較2015年增加3.5%；而同年新簽訂的承包合約金額則有1.62兆元，較2015年成長16.2%。



至於在海外從事各項勞務工作的中國大陸籍民眾，約有97萬人，較2015年減少5.6%。