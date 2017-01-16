大馬去年逾3萬5千人遭辭退 製造業最多中央社 (2017-01-16 20:11)
（中央社記者郭朝河吉隆坡16日專電）根據馬來西亞勞工部數據顯示，受到經濟不景氣打擊，導致去年1月至11月，大馬共有3萬5028名員工遭裁退，其中大部分來自製造業與金融業。
國際貿易及工業部發表聲明表示，由於經商環境變差，促使去年製造業的裁員人數高達1萬5642人，當中2849名職員接受自願離職計劃（VSS）；金融業裁員人數則有4496名，其中4055人是通過VSS計劃離開。
至於在專業、科學和技術服務領域的裁員人數有1108人，339人是在VSS計劃下離職。
聲明表示，製造業提供大馬龐大的就業機會。從2014年至2016年6月，製造業創造17萬7287個就業機會，其中60%為工藝、技能、生產和營運，14.4%為技術和主管、7.1%為管理、17.2%為銷售、文書和其他。
聲明表示，目前相關單位已積極探討這個問題，並與各領域行業對話，以進一步了解各行業運作與後續裁員情況。同時，儘管全球商業環境面對艱辛的挑戰，貿工部也會繼續向外資招商，透過各種策略吸引外資前來大馬設立製造設備或是擴展業務，以增加就業機會。1060116
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