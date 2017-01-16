自《球球大作戰》全球總決賽上驚鴻一瞥，今日由張藝興領銜出演的觸手首支TVC將全面曝光。全篇以街道、地鐵、教室等多個地點為背景，展示了張藝興青春可愛、活潑貪玩的一面，與觸手想帶給年輕人輕鬆愉悅的社區氛圍和優質的直播體驗不謀而合。

愛玩手游，愛熱鬧，這點平時有關注他的粉絲們都知道。在廣告中張藝興放下平時因為忙碌工作或多或少都帶有的一些負擔，巧妙展現了自己對手游的喜愛和經過努力肝出成績后開啟直播秀出操作的成就感，所謂「我不是天才，別叫我天才，因為我完全靠勤奮」。

但既然是高手就要敢於秀出自己，玩手游直播開觸手，這種遊戲人生的態度，與觸手直播所要傳播的品牌理念高度一致，也是張藝興在TVC中演繹的精髓所在。

讓張藝興帶領大家一起，在觸手TV中玩的開心和愉快，關注張藝興直播間還有機會獲取張藝興簽名照片和抱枕等豐富好禮哦！下載觸手，張藝興另外兩則粉絲專屬TVC視頻搶先看，百變張藝興在觸手等你！