「打遊戲」也能拿到本科文憑？自去年教育部把「電子競技運動與管理」作為大學新增補專業后，電子競技就成為社會關注的焦點。11日，在江蘇省電子競技運動協會換屆選舉大會上，新增的「打遊戲專業」自然是與會各界代表討論的熱點。

學生、家長和媒體最關心的一個話題大概就是：讀四年電子競技專業真的就是「打遊戲」嗎？

中國傳媒大學南廣學院是國內首個設立電子競技本科專業的高校，記者看到，2017年藝考中，該校「藝術和科技專業」的「電子競技分析方向」計劃招生40人。該校傳媒技術學院院長朱金付介紹，電子競技分析方向專業將設大數據、比賽方案規劃、戰隊戰略分析、賽事的專業解說等方面的12門核心課程，包括電競戰隊戰術設計與優化、電競節目管理與運營等，就業去向也將會涵蓋電子競技數據分析與智慧服務、電競賽事策劃與運營、電競賽事分析解說等幾大方面，很明顯這不是為了培養電子競技運動員而設立的專業。磊樂陽鳴信息科技有限公司常務副總經理張樂接觸電子競技運動十幾年了，他表示，電子競技是吃青春飯的行業，像英雄聯盟，23歲就是職業選手的年齡極限，成為優秀的職業玩家還需要天賦，「本科四年去培養運動員沒必要，也不現實」。

電子競技能夠成為高校專業，得益於電子競技近年來的快速發展。南京恆一文化傳播公司是南廣學院電子競技專業的合作辦學者，該公司CEO田雲鵬介紹，2015年國內遊戲玩家已達9800萬，2016年1.25億，2017年有望達到1.5億，2016年電子競技產業的相關產值達到290億元！這個行業的快速發展對人才的需求越來越大，但人才的短板無疑是我國電子競技行業發展最大的瓶頸，這也是電子競技專業能夠進入大學最關鍵的原因。

省電子競技運動協會秘書長張煥志透露，江蘇憑藉其社會經濟基礎和良好教育環境特別是眾多的高校學生，成為國內電競最具有發展潛力的省份，省內電子競技的主要參與人群已超過1000萬人，江蘇舉辦各級大型賽事活動的數量位列全國第二，我省電競產業的年產值已超50億元，省電子競技運動協會未來五年甚至有望聯合高校籌建電競學院。

儘管電子競技已經成了高校專業，但是掣肘因素並不少：師資缺乏、缺少成熟的教材……電競在國內發展時間並不長，專業人才本來就不多，高校設立電競專業，除了學校自有師資外，更多靠外聘。在南廣學院電競專業就聘請了李曉峰、劉洋、潘婕、楊沛、田雲鵬等5位電競從業者為專業導師。張樂介紹，目前師資主要來源於有電競俱樂部從業經歷人員、退役的職業選手，但可選之人並不多。

還有人關心的是，電子競技專業進入高校，是不是跟形勢「跟」得太緊了，能得到考生和家長們的認可嗎？畢竟，高校的熱門專業，因為行業態勢的變化，畢業生無人問津的前車之鑒並不少。

跟，總比不跟強。朱金付表示，南廣學院是工科類的藝術傳媒學校，但不能單獨辦工科，交叉學科的發展才會有前途；中國傳媒大學的藝術和科學專業，已經培養三屆博士和博士后，有足夠的師資和科研優勢……在這樣的背景下，學校反覆調研，最終選定了電子競技分析專業。他們還專門邀請了全國三十幾家高校藝術和科學專業的專家來寧研討，大家達成的共同意見就是：有前途！吃這個「螃蟹」，絕不是簡單地「跟風」，高校的優勢和行業發展可以互相推動，拿電子競技運動員的訓練為例，如果不能用科技的手段輔助，光靠個人的天賦加上苦練，能力提升很有限；電競擺脫固定場地實現移動化是從業者夢寐以求的前景，高校的科研力量無疑也有望加速這一進程。

2015年南廣學院提出電子競技分析方向的本科招生申請，教育部的審批在2016年2月份通過。電子競技分析方向沒能趕得上2016年初的藝考招生，看似「耽擱」了一年，但學校通過這一年的沉澱，經過和企業、行業領導者的溝通，加上對電子競技行業的觀察與思考，反而堅定了信心。今年的40個招生計劃已經有了3000多份報名意向，「這是學生和家長用填報志願的方式在投票！」

來源：新華日報