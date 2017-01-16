從草根狂歡到娛樂大咖紛紛入駐，2016，直播儼然變身國民級應用，成為娛樂內容的最強外掛。截止2016年5月，網路直播用戶已達到3.25億，平均每隔3小時就有一款新的直播APP出現，超過200多家直播平台如雨後春筍般拔地而起。熱潮澎湃下，商業生態向流量和感官深度屈服，多如流水的網紅踩著擦邊球走路，滿足流量經紀里一張張貪癲痴的嘴臉，直播已身陷自身內容的瓶頸期。

隨著網路直播政策最嚴監管的實施，《互聯網直播服務管理規定》出台，更是猶如一把達摩利斯之劍，加劇了整個直播行業洗牌。風口之下，群雄逐鹿，如何在下半場脫穎而出，把直播玩得更具品質感，實現新內容迭代，全新PGC的生產模式會否收割行業未來？

1月16日，正值微博之夜，LIVE直播2017內容戰略發佈會也盛大啟幕。斥資1.2億攜手百家公會，LIVE直播主播職業化造星戰略正式開啟，從樹立主播個人品牌以獲取流量和市場份額；構建全新的PGC運營模式輸出高品質內容提高用戶粘性入手，共同打造職業主播與PGC內容兩個維度制高點，破局直播江湖。

新媒體蠶食傳統媒體、網紅經紀崛起，身處動蕩的大內容時代，當下年輕人遭遇的最多危機是沒有WIFI密碼，比起關注GDP是否過7，特朗普帶來的蝴蝶效應，大多數的我們更在意同樣凡人個體的細微生活本身。每天都有數以百萬不同的故事，不同的喜怒哀樂，在直播平台中上演，作為一種新的表達方式，直播最大的魅力就是真實性與互動性。但當直播平台皆源源不斷供應年輕貌美維秘身材的網紅時，顏值早不能成為競爭力，拿顏值當才藝主打的荷爾蒙消費終現乏力。而多數素人主播往往都無法保持創新性、高質量內容地持續輸出，如何治愈這一行業「癥結」？內容瓶頸下，主播職業化已然成為平台內容升級的關鍵。

對此LIVE直播經過一年的行業探索，斥資1.2億元聯合百家專業公會強勢打造千百十主播職業化造星戰略，成為業界首家提出主播職業化的直播平台。據悉，LIVE直播將從顏值，素質，才藝等多方角度選拔出1000位優質主播，再從中著重打造出100位金牌主播，最終脫穎而出塔尖10名鑽石主播，形成職業主播的金字塔結構。聯合100家公會進行規模化指導包裝，依託於專業公會的敏銳嗅覺捕捉用戶需求點，結合挖掘主播個人特色，差異化定位，突出主播個性魅力，打造顏值與才華雙馨的最具影響力青春偶像藝人。同時結合多渠道的流量推廣，施行主播跨平台運營，將優質主播對接覆蓋率高達4.3億人次的CCTV移動傳媒以及11檔1000集直播網綜，優質主播們除去與LIVE直播平台自身的合作外，還將會被輸出到各大直播平台進行合作。專業公會加持，多渠道流量推廣，多元化出口選擇，提升主播內容生產力同時發酵主播個人品牌IP的傳播力，環環相扣共同構建起主播職業化生態鏈。隨著主播職業化戰略的啟幕， 在未來LIVE直播勢將會讓直播平台晉陞為草根夢想的助推器、明星網紅的孵化器。同時隨著職業化主播的入局也必將給直播內容生態帶來裂變式提升。

直播下半場，構建全新PGC模式

縱觀整個直播行業，全民投身玩直播已經是不爭事實，喧囂之下，直播內容的同質化現象泛濫。直播平台只有積極擁抱全新內容生產模式才能走出同質化桎梏，對此LIVE直播一直堅持以內容為王，打造出多檔高品質PGC直播網綜，聚焦影視、音樂、時尚、二次元等年輕人興趣領域，通過細耕內容，開發多元化泛娛樂性、互動性話題，探索全新的、更具場景化和商業價值的產品，滿足用戶不同需求。

巴士在線創始人王獻蜀指出：直播是一種新的體現氛圍和虛擬親密感的形式。直播綜藝與電視綜藝、網路綜藝相比，最重要的一點便是互動性。電視等移動端最大的弊端是你難以真正進入其中。但網路直播可以給觀眾更多的互動感，用戶就算窩在家裡也不會覺得自己只是個評論者，而是可以真真切切影響到現場，這種互動性，讓用戶的喜怒哀樂都能反饋到屏幕的另一邊。

其實，早在2016年夏天，LIVE直播就前瞻性地啟用了PGC直播模式，與國內現象級IP《中國新歌聲》合作，將燦星的內容製作能力與直播專業技術實力相結合，為用戶提供參與節目互動、影響節目走向的新鮮嘗試。

2017，LIVE直播將繼續深入拓展與燦星製作的合作，對接中國新歌聲、蒙面歌王、亞洲影響力大典等大熱綜藝IP，積極探索開發直播綜藝的強互動性，開拓直播不同玩法。關於直播行業的未來走向眾說紛紜，但PGC內容的價值有目共睹，無論是注重內容與類型共生長的自製IP，還是聯合大熱綜藝IP，相信日後LIVE直播將在娛樂生態中扮演更重要角色。

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