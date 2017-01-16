新浪科技 雨山

「有人說神州的商業模式很重，我承認確實很重，我也想輕一點。」這是神州優車董事長兼CEO陸正耀在新浪財經2016十大經濟年度人物的頒獎典禮上發表的第一句獲獎感言，如他所說，神州自發展專車以來，商業模式一直深受對手的攻擊，在談到自己的商業模式時，這位掌舵者也會流露出一些無奈。

然而，這樣的一種商業模式卻在頒獎典禮現場引發了一個小插曲。

前商務部副部長魏建國在給陸正耀頒獎時，意外地透露自己是神舟的用戶，並講述了自己結識神州的緣由。魏建國稱，自己本來不是神州的用戶，直到有一次女兒突發疾病，臉色蒼白，在送女兒去醫院的時候，第一次使用了神州專車。

「當時我女兒住在六層，生病又沒有電梯，我當時不知道怎麼給她弄下去」據魏建國介紹，當時叫的神州司機知道情況之後就主動上來背著我女兒下了樓。然而，到了醫院，作為副部級幹部的魏建國也手足無措，「從上午十點半開始到夜裡12點，挂號、繳費、輸液這個司機就一直在旁邊等著」魏建國如是說。

這樣的經歷帶給了魏建國兩個感受，一個是看病真難；另一個則是慶幸有這樣的一個司機一直陪在旁邊，「他當時也不知道我是誰，我非常感激他那天所做的一切」。

在女兒病情穩定之後，魏建國給神州優車寫了一封感謝信，而頒獎典禮的現場，魏建國第一次見到了陸正耀，併當面給其頒發了年度十大經濟人物的獎章。

頒獎典禮之後，新浪科技採訪了陸正耀，對於魏建國分享的小插曲，陸正耀稱：「理論上講，今天是第一次認識魏部長，但是兩個月以前收到感謝信以後，我自己真是看了四遍，後來我們還把魏部長的稱謂給隱藏起來，在公司內部讓高管和員工互相傳閱。」