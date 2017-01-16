中新網1月16日電 據外媒報導，韓國三星集團16日表示，無法接受特別檢察官指控三星集團領導人李在鎔行賄以利自己接班或三星兩家關聯企業2015年合併的說法。

當地時間1月12日，三星電子副會長李在鎔以犯罪嫌疑人身份接受專責調查閨蜜干政醜聞的獨立檢察組調查，他涉嫌對崔順實提供特惠支援。檢察官決定申請對李在鎔逮捕令一事，三星集團在一電郵聲明表示。

16日，韓國「總統親信門」獨立檢察組針對三星電子副會長李在鎔向法院提請逮捕令。獨檢組指控李在鎔涉嫌介入三星向韓國總統朴槿惠的親信崔順實提供資金援助。

據報導，李在鎔在親信門涉案企業總裁中最先被獨檢組提請批捕。李在鎔涉嫌深度介入三星以韓國政府大力支持三星物產與第一毛織合併為條件向崔順實提供資金援助。

特別檢察官還在針對國民年金公團（NPS）董事長文亨杓的起訴書中稱，他收到總統朴槿惠的命令，幫助三星物產和第一毛織2015年的合併取得成功。

文亨杓因濫用職權和作偽證指控被起訴。他在12月被捕，之前已承認在擔任韓國保健福祉部長官期間，指令國民年金公團投票支持三星集團旗下兩家子公司的80億美元合併案。