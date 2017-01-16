由咪咕互動娛樂有限公司（以下稱「咪咕互娛」） 獨家代理髮行的自由移動FPS手游《火力前線》於2017年1月16日迎來安卓首發。全新高科技武器帶來極致射擊體驗，無需聯網即可體驗5V5真實對抗！快來感受射擊帶給你的極限樂趣吧。

[滲透槍戰細分市場 滿足不同用戶需求]

中國遊戲發展近20年，槍戰題材產品歷經多端迭代，已擁有近3億的用戶市場。

《火力前線》主要面向追求自由移動射擊、戰場多人對抗、追求操作細節體驗的細分用戶群。其近乎「單機版穿越火線」的精彩體驗、絕佳的射擊操作體驗、多模式PVP激戰、70M的小包體，外加無需聯網即可與其他用戶進行對戰的系統，完全為單機細分市場用戶量身打造。還在等什麼，開啟槍戰新玩法，快來進入《火力前線》的戰爭世界吧！

[PVP激戰 天梯排位]

《火力前線》擁有多張經典槍戰地圖，玩家可享受實時匹配的多人對戰PVP快感。從青銅到鑽石，一路殺向天梯排位的巔峰。同時，《火力前線》採用精緻的3D建模和槍械模擬比例，讓玩家在獲得真實的槍械視覺體驗的同時，還能享受多人對戰的PVP快感。彈道系統的加入，使子彈的路徑隨彈道空氣引力而改變，使得遊戲射擊體驗更加貼切真實戰場。熟悉彈道，對武器的使用也就更得心應手，加上風騷的走位輸出，在PVP戰場輕鬆Carry戰友，無敵超神。

[十大兵種 四大槍械]

《火力前線》擁有十大混合兵種，搭配超過20種高智能AI，裝甲、自爆、噴火、突擊、機槍等兵種極大的豐富了遊戲玩法。同時，遊戲還具有四大槍械類型：常規、重裝、實驗、技能。或單體攻擊，或AOE群攻，或技能釋放，所有槍械模擬真實彈道，讓玩家輕鬆玩轉槍械革命。

[駕駛坦克 勇戰BOSS]

《火力前線》加入了載具作戰元素，玩家可以操控坦克和機甲與敵方作戰。駕駛載具穿梭在槍林彈雨之中，收割敵方人頭，碾碎敵方基地，這種槍戰爽快感不言而喻。同時，《火力前線》具有多個超級BOSS關卡，BOSS體型華麗龐大，並具備三個酷炫的主動技能，這樣的大傢伙可不好對付，玩家需小心謹慎，用操作和智慧戰勝它們。

咪咕互娛發行能力獲點讚

作為中國移動數字內容遊戲板塊的唯一運營實體，咪咕互娛長期以來致力於向行業輸出正版精品遊戲、安全便捷計費、全渠道分發能力和大數據服務能力，同時秉持「泛遊戲」發展理念，推動遊戲行業以及跨產業鏈的創新合作。

在產品發行方面， 2017年，咪咕互娛將繼續堅持精品發行戰略，為廣大的遊戲愛好者奉上耐玩、有趣的好遊戲。目前，咪咕互娛以發行商身份累計接入渠道超過50家，首發渠道超過30家，達到准一流發行商水平，並相繼獨代發行了《奔跑吧兄弟4-撕名牌大戰》、《消滅星星2016》、《火線衝突》、《我叫MT格鬥版》、《狂飆卡丁車-極速前進3》等精品手游，並取得《速度與激情8》、《豬豬俠》等熱門IP的遊戲改編、運營權。此次咪咕互娛即將發行的《火力前線》也相當令人期待！